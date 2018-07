vor 60 Min.

Ihre Herzen schlagen fürs Laufen Lokalsport

Das Praxisteam um Dr. Jürgen Hug startet beim Landkreislauf in Balzhausen. Warum die Platzierung für die Herzrunners aus Günzburg nur eine Nebenrolle spielt.

Von Jannika März

Laufen ist gut fürs Herz – ein Spruch, den viele Ärzte predigen. Wer allerdings die fein säuberlich mit Urkunden behängten Wände in der kardiologischen Praxis Dr. Jürgen Hug in Günzburg entdeckt, merkt schnell: hier läuft die Sache anders. Hier gibt es nicht nur Worte. Hier geht man mit gutem Beispiel voran. „Alle reden immer nur vom Sport – wir machen ihn auch“, sagt Praxismanagerin Katrin Lippki. Deshalb geht das Praxisteam am Samstag, 14. Juli, beim Landkreislauf in Balzhausen wieder an den Start. Name und Motto könnten passender kaum sein: „Wir laufen mit Herz“ prangt auf den blauen Trikots der Herzrunners. Wozu Krankenpfleger Hilj Dasi mit einem Lachen bemerkt: „Natürlich auf der Rückseite, da unsere Gegner uns nur von hinten sehen werden.“ Dasi ist mehr oder weniger der Initiator des Ganzen. Und laut Hug „unser Garant dafür, dass wir nicht Letzter werden.“

Die Herzrunners gibt es bereits seit 2014. „Als wir erfahren haben, dass unsere Nachbarn aus dem Krankenhaus als Ratz-Fatz-Runners beim Landkreislauf mitmachen, dachten wir, das können wir auch“, sagt Dasi. Gesagt, getan. Zum mittlerweile vierten Mal tritt das Team nun bei der Breitnesportveranstaltung an. Lippki betont: „Alle unsere Läufer sind Praxismitarbeiter. Darauf sind wir sehr stolz. Denn das macht nicht nur Spaß, sondern stärkt auch die Gemeinschaft.“ Spaß ist einer der zwei Punkte, der bei den Herzrunners definitiv im Vordergrund steht. „Wir laufen mit, um dabei zu sein und nicht, um hinterher auf dem Treppchen zu stehen“ – da ist sich die Mannschaft einig. „Außerdem gab’s immer eine Massage nach dem Lauf“, meint Regina Gehrmann. Lippki fügt mit einem Lachen hinzu: „Man könnte uns auch als Hausfrauenläufer betrachten.“ Trainiert wird bei den Herzrunners natürlich trotzdem. „Naja, zumindest jeder einmal“, schmunzelt Hug. Er bildet den Schlussläufer. „Auf halber Strecke holen wir unseren Chef dann ab und überqueren gemeinsam die Ziellinie“, versichert das Team. Ansonsten wird selbstverständlich von der Seitenlinie aus fleißig angefeuert. „Das gehört auch dazu. Und man wird uns hören“, berichtet Gehrmann.

Der zweite Punkt, warum die Herzrunners jedes Jahr wieder in der Ergebnisliste des Landkreislaufes auftauchen? Die Gemeinschaft. Hier meldet sich Saskia Herold zu Wort: „Wir sind wie eine große Familie und verbringen teilweise mehr Zeit hier als Zuhause.“

Tatsächlich nimmt die Arbeit der Herzspezialisten viel Zeit in Anspruch. Im Bereitschaftsdienst muss rund um die Uhr jemand zur Stelle sein. Alle unter einen Hut zu bringen, ist deshalb umso schwerer. Davon lassen sich die Sportler aber nicht aufhalten. „Wir schaffen es trotzdem jedes Mal, eine Generalprobe zu veranstalten, um zumindest die Strecke einmal gemeinsam abzulaufen“, sagt Lippki.

Was die Herzrunners vielleicht nicht über ihre Platzierung erreichen, machen sie mit Herzblut wieder wett. Felicia Schade sagt dazu: „Wir wollen unseren Patienten ein Vorbild sein.“ Und genau das spiegelt sich auch im Praxisalltag wieder. In der großen Küche wird mittags gemeinsam gekocht – gesund natürlich. Auf den Fensterbrettern stehen frische Kräuter. Am Donnerstag ist Salattag. „Darauf legt die Chefin großen Wert“, sagt Dasi. „Aber dafür sind wir alle sehr dankbar – und schmecken tut es auch“, fällt Anja Titze ein. Und Gehrmann ergänzt: „Wenn es jetzt aufs Laufen zugeht, kommt uns das zugute. Übrigens sind wir auch ein reines Nichtraucher-Team.“

Das sind doch beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lauf am Samstag, oder? „Definitiv“, sprudelt Lippki hervor und ergänzt: „Wir haben an unseren Wänden noch viel Platz, um ihn mit Urkunden zu füllen. Nur auf die Platzierungen sollte man nicht unbedingt schauen.“

Themen Folgen