Ihre Leistungen machen sie stolz

Beim 5. Günzburger Cross-Triathlon messen sich mehr als 200 Athleten im Schwimmen, Radfahren und Laufen. Einige sind zum ersten Mal dabei und berichten über die Faszination des Sports

Von Peter Wieser (Texte und Fotos)

Tagelang hatte es geregnet. Dass sich dann pünktlich zum Wochenende die Sonne wieder zeigte, hatte er aber schon gewusst. Josef Meier, Chef-Organisator des 5. Günzburger Alkoholfrei Cross-Triathlons, war sich schon vorher sicher, dass die Bedingungen bestens sein würden: „Perfekt wie immer“.

Die mehr als 200 Athleten, die am Sonntag an den Start gingen, konnten das nur bestätigen. Hinzu kamen rund 100 Kinder und Jugendliche, die beim 3. AOK Kinder und Jugend Cross-Triathlon teilnahmen. Teilweise waren ganze Familien gekommen, um sich gemeinsam in den jeweiligen Altersklassen zu messen. Sportliche Fairness, Spaß und Freude am Wettkampf, verbunden mit dem Wunsch, dass jeder gesund ins Ziel komme – das war es, was Josef Meier bei den Wettkampfbesprechungen den Teilnehmern mit auf den Weg gab.

Während sie nach und nach auf die Strecke gingen, packten hinter den Kulissen viele fleißige Hände mit an. „Wir haben mehr als 80 Helfer“, betonte Carina Saiko, die Zweite Vorsitzende des Triathlon-Vereins Günzburg, stolz. Bei Teilnehmer und Helfern herrschte beste Stimmung, als um kurz nach neun Uhr im Günzburger Waldbad der Startschuss für die Veranstaltung fiel.

Den gab in diesem Jahr Günzburgs Dritte Bürgermeisterin Dr. Ruth Niemetz in Vertretung von Oberbürgermeister und Schirmherr Gerhard Jauernig. Günzburg sei extrem stolz auf dieses Ereignis, so Niemetz. Gerade die Kombination des Waldbads mit der Lage zum Auwald mache einen ganz besonderen Reiz aus.

50 Meter Schwimmen, einen Kilometer Radfahren und 200 Meter Laufen beziehungsweise 100 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Radfahren und einen Kilometer Laufen – das galt es, für die jüngeren Teilnehmer zu bewältigen. Und die legten sich, angefeuert von Mamas und Papas, schon einmal mächtig in Zeug. „Super Leistungen, macht’s weiter so und bleibt’s dabei“, hieß es bei der anschließenden Siegerehrung, die auch dieses Mal wieder AOK-Bereichsleiter Gerhard Kranz vornahm.

Inzwischen hatten sich die Günzburger Blechbätsch’r aufgestellt, heizten musikalisch noch einmal kräftig ein, bevor gegen Mittag Radbrauerei-Chef Georg L. Bucher den Startschuss für die Erwachsenen gab. Jetzt angesagt: 400 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, zunächst durch den Auwald, dann bis kurz vor Offingen und wieder zurück zur Wechselzone. Das Ganze unter stetigen Anfeuerungsrufen der Helfer. „Wenn du mit dabei bist, freust du dich über jeden Ansporn“, bemerkte Bernd Reinhard, einer der Posten am Anfang der Strecke.

Es folgten noch einmal 5,8 Kilometer Laufen zur Radbrauerei, wo beim Brauereifest anschließend gleichzeitig die Siegerehrung stattfindet. Raus aus dem Schatten der Waldwege und rauf auf den Asphalt – inzwischen hatte die Sonne ordentlich an Kraft zugelegt. Spätestens jetzt war so manchem Athleten die Anstrengung geradezu ins Gesicht geschrieben.

Warum tut man sich das an? „Stolz sein auf sich selber. Und es ist gleichzeitig die Belohnung, dafür trainiert zu haben“, nannte Carina Saiko als Gründe. „Einfach einmal mit dabei sein“, sagte Martin Müller aus Rettenbach vom TSV Offingen, für den es der erste Günzburger Triathlon war. Auch für Thomas Rohrhirsch, ebenfalls vom TSV Offingen, war es eine Premiere: „Leichter wär’ ich jetzt bei einem Marathon am Start“, verrät er lachend. Schwimmen und Radfahren sei er als Läufer nicht so gewöhnt. Dennoch: Mit Rang sechs in ihrer Altersklasse haben beide am Ende ein recht ordentliches Ergebnis erzielt. Sehr schön sei es gelaufen, trotz des Sturzes beim Radeln, erklärte Günther Theer (SG Reisensburg-Leinheim), einer der älteren Teilnehmer, zufrieden. Immerhin habe man ja auch einen gewissen Leistungsanspruch.

Den hatten vor allem die Spitzensportler. Bei den Männern gewann Matthias Seitz vom Triteam Rothsee mit mehr als drei Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten, bei den Frauen siegte, wie im Vorjahr, Susanne Hafner von der TG Viktoria Augsburg.

