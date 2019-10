vor 48 Min.

Im Angriff sind die Eisbären zahnlos

Landesligist ESV Burgau muss schon früh in der Saison den ersten Dämpfer hinnehmen

Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat im zweiten Saisonspiel einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im Olympiastadion von Garmisch-Partenkirchen verloren die Eisbären gegen den TSV Farchant 2:4 (1:1/1:0/2:1).

Die Gastgeber agierten sehr defensiv. Die Burgauer machten während der gesamten 60 Minuten das Spiel. Allerdings war die Chancenverwertung das große Manko. Die Burgauer schossen etwa 50 Mal auf das Tor der Werdenfelser, die Gastgeber kamen auf ungefähr zehn Torabschlüsse. Doch gezählt werden auch im Eishockey die Tore und nicht die Abschlüsse und in dieser relevanten Statistik hatten eben die Farchanter die Nase vorne.

Bis zur dritten Minute standen die Eisbären drei Mal mit Alleingängen vor Torwart Dennis Schlickenrieder. Drei Mal scheiterten die Eisbären am Farchanter Goalie Dennis Schlickenrieder. Wie sein Namenskollege Beppo Schlickenrieder, der als Nationaltorwart seine Gegner reihenweise zur Verzweiflung brachte, brillierte auch Dennis ein ums andere Mal. Doch in der 20. Minute war Schlickenrieder machtlos. David Ballner egalisierte die Farchanter Führung. Als Dominik Zimmermann im zweiten Abschnitt die Eisbären in Führung brachte, schien es so, als ob die Partie in Richtung Burgau kippen würde. Doch mit einem Treffer aus unmöglichen Winkel brachte Jacob Douglas Krengel seine Farben acht Minuten vor Schluss in Front. Die Markgräfler drängten anschließend auf den Ausgleich. In der Schlussphase nahm Coach Stanislav Hlozek Torwart Roman Jourkov zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Doch die Farchanter fingen den Puck ab und trafen zum 4:2 ins leere Tor. Hlozek blickte enttäuscht auf die Partie zurück und sagte: „Farchant hat uns nicht besiegt, wir haben uns selber geschlagen.“ (zg)

Drittel 1:1, 1:0, 2:1

Tore 1:0 Weber (7.), 1:1 Ballner (20.), 1:2 Zimmermann (37.), 2:2 Kastner (38.), 3:2 Krengel (52.), 4:2 Weber (60.)

Strafzeiten Farchant 16 Minuten; Burgau 16 Minuten

Zuschauer 70

Themen folgen