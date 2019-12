vor 2 Min.

Im Reisebus hin, im Partybus zurück

Die Günzburgerinnen fahren ohne Druck nach Mittelfranken. Gewinnen wollen sie trotzdem

Am Samstag spielen die Günzburger Handballerinnen beim Tabellensechsten der Bayernliga, HG Zirndorf. Dieses Team ist das Aushängeschild des fränkischen Traditionsvereins, der vor den Toren des Ballungsraums Nürnberg-Erlangen-Fürth zu Hause ist. Jeweils drei Damen- und Männermannschaften pflegen den dortigen Aktivenhandball, dazu gibt es noch diverse Kinderteams.

Die HG-Handballerinnen gelten als besonders heimstark. Lediglich gegen die Klassenbesten HC Erlangern (25:31) und HSG Würm (21:23) verlor man daheim. Um das anvisierte Ziel „oben dabei sein“ nicht aus den Augen zu verlieren, braucht es mit aktuell 12:10 Punkten aber einen Heimsieg gegen die schwäbischen Gäste.

Am vergangenen Wochenende gewannen die Zirndorferinnen das Franken-Derby in Winkelhaid trotz vieler krankheitsbedingter Ausfälle 21:20. Ähnlich wie der VfL bei seinem jüngsten Erfolg durchlebten auch die HG-Damen ein Wechselbad der Gefühle, ehe die zwei Punkte eingepackt werden konnten. Gerade solche Siege auf des Messers Schneide stärken das Team-Innere. Ein Erfolgsgeheimnis soll nach dem 9:14-Rückstand zur Pause ein ordentliches Donnerwetter von Trainer Zeljko Cokesa gewesen sein. Seine Mannschaft ist extrem ausgeglichen, die Torejagd breit verteilt. Maren Kammerer taucht mit durchschnittlich 4,18 Treffern als beste Werferin ihres Teams erst auf Platz 21 der Liga-Torschützenliste auf. Auf den Plätzen 31 und 32 folgen dann Lena Wannek und Marina Raab. Es reicht aus Günzburger Sicht also nicht, sich in der Biberthalle auf eine oder zwei Spielerinnen zu konzentrieren. Der Star bei Zirndorf ist die (ausgeglichene) Mannschaft. Anwurf ist um 19 Uhr und egal, wie das Spiel ausgeht: Den vierten Platz haben die Spielerinnen des Günzburger Betreuers Gernot Porkert für die Weihnachtspause schon gesichert. Druck gibt es also keinen. Die eigene Erfolgsstory kann aber gerne weiter geschrieben werden. Ein Sieg zum Abschluss eines phänomenalen Jahres würde 2019 herrlich abrunden. Und er wäre eine stimmungsvolle Grundlage für die lange Rückfahrt. (zg)

Zur Unterstützung der Mannschaft wird ein Fanbus eingesetzt. Abfahrt ist am Samstag um 14.30 Uhr vor der Rebayhalle. Anmeldungen per E-Mail nimmt Trainer Jürgen Kees unter juergen.kees@gmx.de entgegen.

Themen folgen