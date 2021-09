„Zusammenhalt auch nach solchen Spielen da“

Was Fußball-Spartenchefin Bianca Stark vom SV Unterknöringen optimistisch stimmt

Frau Stark, welches Gefühl haben Sie als Fußball-Abteilungsleiterin des SV Unterknöringen, wenn Sie auf die Tabellen der A-Klasse West 2 und B-Klasse West 2 blicken?

Ich habe nach wie vor ein positives Gefühl.

Die erste Mannschaft verzeichnet mit vier zum Teil deutlichen Niederlagen aus vier Spielen einen klassischen Fehlstart. Zuletzt schlug sie sich aber beim 1:2 gegen den FC Rettenbach II recht wacker. Sehen Sie das als ersten kleinen Lichtblick?

Auf jeden Fall. Im bisherigen Verlauf der Saison war jeden Sonntag eine andere Mannschaft auf dem Feld; bis jetzt stand noch nie die Stammelf zur Verfügung. Es ist eben schwierig für Spieler aus der zweiten Garnitur, sich in der ersten so einzufügen, dass es Wirkung zeigt. Zudem ging auch an uns Corona nicht spurlos vorüber.

Auffallend ist, dass es zuletzt sieben Verwarnungen und einmal Gelb-Rot für Unterknöringer Spieler gab. Bedeutet das, dass die Mannschaft mit Härte zum Erfolg kommen will?

Nein, keineswegs! Der Schiedsrichter hat eine halbe Stunde lang keine Karte verteilt, dann aber jede Kleinigkeit, vor allem unserer Spieler, mit Gelb geahndet, was sogar die Fanlager beider Mannschaften als lachhaft beurteilt haben.

Woran liegt es, dass bisher gar nichts gelingen wollte?

Wie gesagt, wir hatten bisher, vor allem wegen des Urlaubs, noch nie den Stammkader zur Verfügung. Wenn die Führungsspieler fehlen, ist es für einen SV Unterknöringen schwer, erfolgreich zu sein.

Noch schlechter ist die Bilanz der Reserve, die in vier Spielen nicht ein einziges Tor geschossen hat und mit null Punkten und 27 Gegentoren ebenfalls das Tabellenende ziert. Verlieren die Jungs nicht allmählich die Lust am Fußballspielen?

Nein! Ich muss ganz klar sagen, was uns ausmacht: Der Zusammenhalt beim SVU ist auch nach solchen Spielen da. Das bestätigt auch die nach wie vor gute Trainingsbeteiligung.

Am Sonntag, 5. September 2021, trifft die erste Mannschaft auf die SpVgg Bachtal II und die Zweite auf den SV Neuburg II, beides Mannschaften aus dem Mittelfeld der Tabelle. Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Knoten endlich platzt?

Sehr zuversichtlich sogar. Ich hoffe, dass allmählich alle Spieler aus dem Urlaub zurück sind. Und ich hoffe sehr, dass sie auch nicht in Quarantäne müssen, wie dies etwa vergangenen Sonntag bei zwei unserer Spieler der Fall war.

Eine persönliche Frage: Wie kommt man eigentlich als Frau dazu, den Posten der Fußball-Abteilungsleitung zu übernehmen?

(lacht) Diese Frage habe ich erwartet. Nun, das hat seine Vorgeschichte. Ich habe vor über 20 Jahren mit Rüdiger Hege beim SVU die Abteilung Jugend wieder aufgebaut, hatte verschiedene Positionen inne, war später auch Jugendleiterin. Als dann vor fünf Jahren Abteilungsleiter Emil Trautmannsheimer aufgehört hat, meinte er, ich sei die richtige Person, das in die Hand zu nehmen. So bin ich zu diesem Amt gekommen.

Hat das auch etwas damit zu tun, dass Ihre drei Kinder Nico, Pascal und Dennis fest im Unterknöringer Fußball eingebunden sind?

So ist es. Die drei sind von klein an unter meiner Begleitung beim SVU aktiv dabei und spielen heute in der ersten beziehungsweise zweiten Mannschaft. Aber ich mache das nicht nur meiner Söhne wegen, sondern ganz einfach, weil mir der Verein sehr am Herzen liegt. 90 Prozent der heutigen Spieler im Herrenbereich kenne ich durch meine erwähnten Tätigkeiten im Jugendbereich schon lange. Und das verbindet. Interview: Alois Thoma