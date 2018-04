04:00 Uhr

Janine Berger auf Platz zwei am Barren

21-jährige Bubesheimerin erreicht in der Bundesliga 13,50 Punkte.

Am dritten Wettkampftag der Deutschen Turnliga hat die Bubesheimerin Janine Berger (SSV Ulm 1846) ihre ansteigende Formkurve bestätigt. Am Stufenbarren erreichte sie mit 13,50 Punkten die zweitbeste Wertung aller Starterinnen und sagte hinterher: „Ich bin mit meiner Leistung wirklich sehr zufrieden. Ich konnte meine Barrenwertung von Wettkampf zu Wettkampf steigern und habe nun sogar meinen Bestwert erzielt.“ Die 21-Jährige genießt es, nach Jahren der verletzungsbedingten Wettkampfpausen „zu zeigen, was sie kann und zu beweisen, dass sich die stressigen Trainingstage lohnen“.

Noch stärker an diesem Gerät präsentierte sich in Monheim lediglich Kim Bui (MTV Stuttgart), die satte 14,50 Zähler einstrich. Die 29-Jährige setzte sich mit 53,90 Punkten auch in der Mehrkampf-Einzelwertung eindeutig durch. Zweite wurde hier Lisa Zimmermann (TSV Tittmoning), die 48,10 Punkte erreichte.

Bergers Barren-Ergebnis trug dazu bei, dass das Ulmer Turnteam diesmal 175,15 Punkte und damit den fünften Platz unter acht Bundesligisten erreichte. Das gute Abschneiden überraschte ein wenig, zumal der SSV 1846 diesmal auf die Niederländerin Tisha Volleman verzichten musste. Beste Ulmerin in Monheim war Laura Jurca, die im Vierkampf 46,25 Punkte erhielt und damit auf Platz acht landete.

In der Teamwertung setzte sich der sechsfache nationale Meister MTV Stuttgart mit 195,45 Zählern klar an die Spitze und baute damit seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus. Hier belegt Ulm vor dem vierten Wettkampftag in Berlin Rang sechs. Der Vorsprung des Aufsteigers auf die Kellerkinder TSG Steglitz und Dresdner SC ist riesig. Nur das Schlusslicht muss am Saisonende absteigen.

