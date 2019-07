vor 8 Min.

Jettingen lädt zum Sommerfest der Reiter ein

Sophie Linder (RFV Jettingen) und Last Landprinz starten am Sonntag im M*-Springen mit Stechen.

Vier M*-Prüfungen als Höhepunkte. Viele der 300 Vereinsmitglieder starten

Vier Prüfungen der Klasse M* sowie einige Wertungen zur Kreismeisterschaft bietet das insgesamt 47. Turnier des Reit- und Fahrvereins (RFV) Jettingen. An diesem Wochenende messen sich die Springreiter auf der Reitanlage am Triebweg. Das sportliche Programm beginnt an beiden Tagen um 8 Uhr. Eine Woche später, am 3./4. August, sind die Dressur-Asse unter sich. Für mehr als 700 Starts sind Nennungen eingegangen.

Beide Veranstaltungen werden von Reitern und Pferdebegeisterten aus dem Landkeis Günzburg und aus anderen Regionen seit Jahren gut angenommen. Die schmucke Anlage wird immer wieder gelobt, die fleißigen Mitarbeiter des Vereins sorgen regelmäßig für ein Wohlfühl-Klima. Es dürfte also ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern geben.

Aus Sicht aller Beteiligten trifft es sich gut, dass die brutalen Temperaturen der vergangenen Tage übers Wochenende wohl nicht erreicht werden. Aber die Jettinger haben ja Erfahrung mit Sommer-Turnieren und sie haben auch die Erfahrung gemacht, dass praktisch alle Reiter sehr sorgfältig darauf achten, dass ihre Tiere nicht zu viel Sonne abbekommen. Nach Angaben des RFV-Vorsitzenden Peter Böse hat es sich über die Jahre auch immer wieder als Vorzug der Anlage erwiesen, dass die Sportler in der Halle abreiten können. „Da ist es auch warm, aber nicht so extrem wie in der prallen Sonne“, berichtet er aus Erfahrung. Und dann gibt es in Jettingen ja die Pferdeduschen – ein Genuss für die Tiere.

Der sportliche Höhepunkt am Auftakt-Wochenende ist das Springen der Klasse M* mit Stechen am Sonntag ab 15.30 Uhr. Ein weiteres Springen der mittelschweren Klasse gibt’s bereits am Samstag ab 16.30 Uhr. Die höchsten Nennungszahlen liegen, wen wundert’s, für die etwas einfacheren Prüfungen vor. Da wollen sich viele der knapp 300 RFV-Mitglieder präsentieren und laut Böse ist das ganze Turnier auch so ausgerichtet, „dass unsere eigenen Leute bis hin zu den Kleinen mitreiten können. Da legen wir schon Wert drauf.“ (ica)

Themen Folgen