Jettinger Philipp Weishaupt Vierter in Holland

Auf Coby bleibt der 35-jährige Philipp Weishaupt fehlerfrei, die Besten sind aber einen Hauch schneller. Das Trostpflaster für den Jettinger fällt üppig aus.

Die bundesdeutschen Reiter haben bei der ersten Gelegenheit nach dem wegen der Herpes-Infektionen auferlegten, wochenlangen Veranstaltungsverbot in Westeuropa ein wechselvolles Bild abgegeben. Stark traten sie beim Turnier im niederländischen ‘s-Hertogenbosch auf. Im Großen Preis belegte der Jettinger Philipp Weishaupt auf Coby Platz vier.

Max Kühner gewinnt

Sieger des Springens mit Hindernissen bis 1,60 Meter Höhe wurde im Stechen der besten acht Paare Max Kühner; ein Bayer, der seit sechs Jahren für Österreich startet. Er setzte sich in den Brabanthallen mit Elektric Blue um 17 Hundertstelsekunden vor dem Brasilianer Marlon Modolo Zanotelli mit Edgar durch; die Siegerzeit war 32,52 Sekunden. Der 45-Jährige kassierte für den Erfolg 231.000 Euro.

Etwas zu langsam für den Sieg ritt Christian Kukuk. Der Profi aus dem Beerbaum-Stall in Riesenbeck blieb mit Checker in beiden Runden ohne Abwurf, war aber mehr als eine Sekunde langsamer als der Sieger (33,57) und wurde Dritter. Direkt hinter ihm landete sein ebenfalls fehlerfreier Stallkollege Philipp Weishaupt aus Jettingen mit Coby. Die beiden kamen nach 33,71 Sekunden ins Ziel, was Weishaupt 70.000 Euro einbrachte. (zg)

