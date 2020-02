06.02.2020

Johann und Fabio regieren in Autenried

Die Siegerehrung in Autenried mit (vorne von links) Michael Kempter, Lea Wieland, Fabio Schulz, Johann Frey, Lisa Wieland, (stehend von links) Harald Kempter, Dieter Reiser, Marc Breliere, Irene Jeckle, Bruno Grüner, Erwin Kempter, Florian Frey, Mark Grüner, Rosemarie Frick, Stefan Kempter und Marcus Galster.

Die Eintracht-Schützen küren ihre Besten und würdigen langjährige Mitglieder

Traditionell im Anschluss an das erste gesellige Schießen im Kalenderjahr haben die Mitglieder der Eintracht Autenried ihre Königsproklamation zelebriert. Nach der Eröffnung durch Schützenmeister Harald Kempter wurden zudem verdiente Mitglieder der Abteilung Schützen geehrt.

Bereits seit 50 Jahren im Verein ist Rainer Rzepka. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Monika Schuler, Elisabeth Flötzner, Theresia Kollmann und Jürgen Seitz gewürdigt. Beim Königsschießen zielte Johann Frey bereits zum zweiten Mal am genausten. Nach 1999 sicherte er sich die Königskette diesmal mit einem 14,1 Teiler. Vizekönig wurde Dieter Reiser (17,1). Mit einem 33,4 Teiler wurde Lisa Wieland die erste Lichtgewehr-Königin der Autenrieder Eintrachtschützen. Vizekönig ist hier Michael Kempter (92,0). Jugend-Schützenkönig wurde mit einem 42,2 Teiler Fabio Schulz. Auf den zweiten Platz folgte Maximilian Lohr (68,6). Den Wanderpokal der Aufgelegt-Schützen gewann mit einem 13,2 Teiler Erwin Kempter knapp vor Theresia Kollmann (13,5). Dieter Reiser erreichte im Rundenwettkampf Luftgewehr Schützen den ersten Rang. Auch Erwin Kempter beteiligte sich erfolgreich am Rundenwettkampf. Er wurde in der Klasse Luftpistole Auflage Erster und bei der Gaumeisterschaft erreichte er mit 295,6 Ringen den zweiten Platz. (zg)

Vereinsmeisterschaft – Schützen: 1. Florian Frey (358 Ringe), 2. Dieter Reiser (354), 3. Stefan Kempter (344); Altersklasse: 1. Marc Breliere (345), 2. Bruno Grüner und Johann Frey (je 339); Senioren Aufgelegt: 1. Irene Jeckle (290), 2. Rosemarie Frick (288), 3. Erwin Kempter (285); Lichtgewehr: 1. Michael Kempter (195), 2. Lisa Wieland (169), 3. Lea Wieland (128); Jugend: 1. Mark Grüner (315), 2. Fabio Schulz (294), 3. Maxim Alabjew (266)

