Jubeln bis zum Titelgewinn?

Als Spitzenreiter ist die TSG vor dem Kreisliga-Auftakt erster Aufstiegskandidat. Burgau hat das Unternehmen Klassenerhalt noch nicht aufgegeben.

Von Christoph Dizenta

Nun ist es also so weit. Der Ball rollt, so der Wettergott es zulässt, ab Sonntag, 18. März auch wieder in der Kreisliga West. Anpfiff zu allen Begegnungen ist um 15 Uhr. Nach gut viermonatigem Winterschlaf ist es spannend mitzuverfolgen, welche Mannschaft am besten aus den Startlöchern kommt. Darin stecken geblieben sind die Kicker des SV Mindelzell, die vergangene Woche mit einer 0:4-Schlappe aus Haunsheim an die Mindel zurückkamen.

Personell hat sich bei der Mehrzahl der Teams in der Winterpause nicht allzu viel getan und die Vorbereitung war ob des schneereichen Februars bei vielen Teams ebenfalls dürftig. Zumindest, was Übungseinheiten im Freien betraf.

TSV Haunsheim – SV Waldstetten (Hinspiel: 1:2): Neuling Hausheim ist mit dem 4:0 gegen Mindelzell optimal in die Frühjahrsrunde gestartet und möchte gegen die Schwarz-Gelben aus Waldstetten natürlich gleich nachlegen. Zumal ein weiterer Dreier dem Aufsteiger sehr viel Luft nach unten verschaffen würde. Der SVW wäre zum Auftakt sicher mit einem Punkt zufrieden, setzte es doch in der Vorbereitung zwei deutliche Niederlagen. Dass es auch anders geht, zeigte das Kreisliga-Team beim 5:2 gegen Autenried.

TSV Burgau – SG Reisensburg/ Leinheim (Hinspiel: 1:6): Eine „gute Stimmung“ macht Marco Zahler, Abteilungsleiter des TSV Burgau bei den Markgräflern aus. Zwar hat der TSV Burgau einige Spieler abgegeben, sich jedoch nach den Worten Zahlers auch zielgerichtet und adäquat verstärkt. Aufgegeben haben sich die Burgauer jedenfalls noch lange nicht, obwohl auch Zahler weiß, dass für eine erfolgreiche Aufholjagd ein guter Start zwingend notwendig ist. Zudem mit der SG Reisensburg/Leinheim gleich ein dicker Brocken an der Mindel gastiert. Die Truppe von Peter Aust möchte möglichst schnell so viele Punkte wie möglich sammeln, um nach unten hin nichts mehr anbrennen zu lassen. Da ist ein Sieg in Burgau, beim Tabellenvorletzten, eigentlich Pflicht.

SpVgg Ellzee – SV Aislingen (Hinspiel: 2:3): Holprig, der Witterung geschuldet, verlief die Vorbereitung bei der SpVgg Ellzee. Das Überraschungsteam der Runde (bei vielen hinter vorgehaltener Hand als Geheimfavorit tituliert) hatte noch nicht allzu viele Möglichkeiten, das Getriebe zum Laufen zu bringen. Nun taucht mit dem SV Aislingen zu Beginn ein mehr als unangenehm zu spielender Kontrahent an der Günz auf. Für Aislingen geht es jetzt schon „um die Wurst“ und um das Ziel der Ellzeer, möglichst lange oben mitzuspielen, umzusetzen, ist auch bei den Blau-Weißen ein Sieg das Wunschziel.

SV Mindelzell – FC Günzburg (Hinspiel 1:1): Zwei Mannschaften, die man vor der Runde nie und nimmer in den unteren Tabellenregionen erwartet hätte, kreuzen in Midnelzell die Klingen. Auf keiner Seite hat sich während der Winterpause personell etwas getan, oder doch: Die im Herbst vorhandenen Riesen-Verletzungssorgen haben sich spürbar vermindert. Günzburg möchte jedenfalls so schnell wie möglich au dem Tabellenkeller raus. Gleiches gilt für Zell, das zudem das jüngste 0:4 dringend korrigieren muss.

TSG Thannhausen – FC Gundelfingen II (Hinspiel: 3:5): Ein rasantes Spiel lieferten beide Mannschaften im Spätsommer des vergangenen Jahres in Gundelfingen ab. Am Ende zog die TSG (aus ihrer Sicht mehr als unglücklich) den Kürzeren und dürfte nun auf sportliche Revanche sinnen. Allerdings war das Umfeld in Thannhausen gerade zum Ende der Herbstrunde nicht gerade ruhig. Inzwischen haben sich die Wogen jedoch geglättet und es herrscht Aufbruchsstimmung bei der TSG.

Personell hat der Tabellenführer die Abgänge kompensiert, mit Arton Berisha kehrte aus Bubesheim ein alter Bekannter zurück. Gerade deshalb möchte die TSG ihrem großen Ziel, der Rückkehr in die Bezirksliga, möglichst schnell mit guten Leistungen und Punktgewinnen Nachdruck verleihen. Und eine erste Möglichkeit dazu bietet sich für den Spitzenreiter gegen die Gundelfinger Reserve.

VfR Jettingen – BC Schretzheim (Hinspiel: 1:1): Beide Mannschaften gehören zu den positiven Überraschungen der Herbstrunde und möchten die Erfolgsstory auch im Frühjahr fortsetzen. Die junge, hungrige Truppe von Trainer Walter Zachwey konnte sich personell noch einmal verstärken (Benjamin Ruff wechselte vom TSV Wendlingen/Neckar zum VfR) und hat durch zwei Siege gegen Rettenbach und Neumünster in der Vorbereitung sicherlich Selbstvertrauen getankt. Einem erfolgreichen Start steht also nichts im Wege – außer vielleicht der BCS.

