20:30 Uhr

Jugendstil im Fünferpack Lokalsport

Der SC Ichenhausen hat die ersten Neuzugänge für die kommende Saison an Land gezogen. Alle entsprechen dem Wunschprofil des sportlichen Leiters.

Von Jan Kubica

„Suche junge, talentierte, leistungsbereite und nach Möglichkeit auch noch bezahlbare Leute aus der Region“ – dieses Wunschprofil unterschreibt, abgesehen von einigen Nuancen, vermutlich jeder Fußball-Verantwortliche bereitwillig. Rudi Schiller, sportlicher Leiter des Landesligisten SC Ichenhausen, hat jetzt gleich fünf derartige Kandidaten an Land gezogen.

Im Gespräch wirkte der 60-Jährige gestern sehr zuversichtlich; keine Spur war mehr zu erkennen von der Hektik der vergangenen beiden Wochen, in denen er unter anderem den Verlust der Stammspieler Martin Wenni, Stefan Winzig und Daniel Dewein verkraften musste.

Für zusätzlichen Jugendstil im Hindenburgpark stehen künftig:

Kilian KustermannDer 21-Jährige genoss vier Jahre lang eine Fußballer-Ausbildung bei der SpVgg Greuther Fürth, spielte unter anderem im U17- und im U19-Bundesligateam. 2016 wechselte er zum FC Memmingen. Einen Karrieresprung im Erwachsenenbereich verhinderte unter anderem ein Kreuzbandriss, den er sich im Frühjahr 2017 zuzog. Schlecht für ihn, gut für Ichenhausen, denn ohne eine derartige Vorgeschichte wäre die Zusage des Angreifers beim Landesligisten wohl kaum zu erwarten gewesen.

Yannick Maurer Der 19-jährige Abwehrspieler brachte es in zwei Spielzeiten beim FC Memmingen auf drei Einsätze im Regionalliga-Team. Insgesamt 34 Mal streifte er in dieser Zeit das Landesliga-Trikot des FCM über – unter anderem stand er Mitte März bei der Partie in Ichenhausen 90 Minuten auf dem Feld.

Julian RiederleDer 23-Jährige ist bereits vier Spielzeiten lang absolute Stammkraft beim TSV Babenhausen. In der aktuellen Bezirksliga-Runde erzielte er in 27 Begegnungen zehn Treffer. Trotz einiger anderer Angebote entschied er sich für eine sportliche Zukunft in Ichenhausen. Schiller äußerte sich nach einem Treffen mit dem offensiv variabel einsetzbaren Fußballer begeistert: „Der brennt wie eine Fackel, der will Landesliga spielen.“

Nico BrescottErst 21-jährig, ist der Abwehrspezialist bereits ein gestandener Bezirksligaspieler. Mehr als 50 Begegnungen absolvierte er für den FC Lauingen. Ehe Brescott nach Lauingen ging, trug er zwei Spielzeiten lang das Jugend-Trikot der TSG Thannhausen.

Pierre Heckelmüller 28 Tore in zwei Spielzeiten – nicht schlecht für einen Mittelfeldmann, auch wenn er bislang „nur“ auf Kreisebene agierte. Der 23-Jährige ist Stammspieler beim TSV Behlingen-Ried und besitzt laut Schiller absolut das Potenzial, den Sprung in die Landesliga zu schaffen.

Schiller hat alle fünf Neuzugänge bei Spielen beobachtet. Er ist überzeugt, dass sie allesamt „gute Jungs“ sind, neben ihren fußballerischen Qualitäten also auch charakterliche Vorzüge mit in den Hindenburgpark bringen.

Dem sportlichen Leiter des Landesligisten liegen derzeit schon ein paar Spieler-Zusagen mehr vor. Zwischen den Beteiligten ist aber Stillschweigen mindestens bis zum Saisonende vereinbart.

