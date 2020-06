00:03 Uhr

Kann der Landkreislauf digital stattfinden?

Junge Union will das für dieses Jahr abgesagte Laufevent retten

Eigentlich war der für Anfang Juli geplante Landkreislauf wegen der Corona-Pandemie bereits abgesagt. Nun soll er aber doch stattfinden – zumindest wenn es nach der Jungen Union (JU) im Landkreis Günzburg geht. Die Kreistagsfraktion um ihren Vorsitzenden Stefan Baisch regt an, das Breitensport-Ereignis in digitaler Form stattfinden zu lassen. Freilich klinge es zunächst einmal abenteuerlich, so Baisch. Er sei aber überzeugt, dass dieses Format viele Anhänger finden wird. „Wer gerade in dieser Zeit nicht bereit ist, neue Wege zu gehen, der erreicht für die Menschen im Landkreis nichts“, sagt der Günzburger.

Die JU-Kreisräte Baisch, Peter Finkel, Christoph Bader und Margit Werdich-Munk regen beim Landrat Reichhart an, in diesem Jahr den Landkreislauf „ausnahmsweise in digitaler Form abzuhalten“, wie es im Antrag der Fraktion heißt. In Anlehnung an das bereits praktizierte Konzept des Stadtradelns und mithilfe einer Online-Plattform soll ermöglicht werden, dass die unterschiedlichen Mannschaften des Laufes ihre Einzelleistungen ohne Gruppenkontakt erheben und so gewissermaßen jedes Team, genauer sogar jeder einzelne Läufer, ohne großen Pulk und Gedränge den Landkreislauf für sich absolvieren kann. Im Anschluss können die so ermittelten Daten verglichen werden und zu einer Rangliste zusammengeführt werden. Laut JU würden digitale Läufe in der Szene der Freizeitläufer bereits seit Längerem mit großem Erfolg praktiziert.

„Natürlich kann und soll dies keine dauerhafte Alternative sein, aber die Not macht erfinderisch. Wir sehen in dieser Maßnahme einen Beitrag zur Förderung des Sportgeistes, des Zusammenhaltes und der Bewegung in unserem Landkreis“, erläutert Jugendbeauftragter Finkel.

Die Kreisvorsitzende der Jungen Union, Stefanie Wagner, ist zuversichtlich, dass die Idee im Landratsamt auf offene Ohren stoßen wird. „Die Junge Union hat hier einen spannenden Vorschlag vorgelegt, mit dem wir den Landkreislauf in diesem Jahr retten können. Wir hoffen, dass das Landratsamt unsere Idee eines digitalen Landkreislaufs nun Realität werden lässt“, so die Kreisvorsitzende. (zg)

