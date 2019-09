vor 8 Min.

Kicken die Kleinen bald drei gegen drei?

So sehen die Funino-Tore aus.

Kleinfeldteams können ab dieser Saison die Variante Funino testen. Sie ist aber umstritten. Wie das Konzept aussieht und was im Kreis Donau geplant ist

Von Alexander Sing

Landkreis Im April schreckte eine Mitteilung des Bayerischen Fußballverbands (BFV) die Vereine in der Region auf. Darin hieß es, dass ab Sommer das sogenannte Funino-Konzept im Jugendfußball eingeführt wird. Wie das aussieht? Die Kurzform lautet: Spielfeld, Tore und Mannschaften werden kleiner, wachsen dann aber je nach Jahrgang wieder mit. Beispiel: In der G-Jugend (Bambini) spielen drei gegen drei, ohne Torwart, auf insgesamt vier Minitore. Nach jedem Tor, spätestens aber nach zwei Minuten, wird ausgewechselt. Eine Liga gibt es nicht mehr, stattdessen sollen an Spieltagen Turniere stattfinden.

Die Empörung über diesen radikalen Einschnitt war vielerorts groß. Bei Kreisjugendleiter Holger Ardelt in Thannhausen stand das Telefon nicht mehr still: „Aufschreie gab es mehr als genügend. Ich konnte aber alle wieder beruhigen.“

Denn der BFV will das aus Spanien importierte Konzept ausdrücklich als Wahlmöglichkeit verstanden wissen. „Die neuen Spielformen ersetzen keinesfalls die aktuelle Spielform. Vereine haben ab Sommer die freie Wahl, beim ’7-gegen-7’ mit Torwart zu bleiben, oder neue Spielformen für sich auszuprobieren und zu etablieren“, hieß es in der Pressemitteilung.

Hinter Funino (siehe So wird Funino gespielt) steckt die Idee, vor allem den kleinen Kickern mehr Gelegenheit zum Spielen zu geben. Sie sollen mehr Spielzeit und Ballkontakte bekommen, mehr individuell mit dem Ball arbeiten und frei auf dem Spielfeld agieren können. Es würde für Vereine aber auch bedeuten, Trainings- und Mannschaftsstrukturen komplett umkrempeln zu müssen. Auch neue Minitore müssten angeschafft werden.

Laut Kreisspielleiter Ardelt wolle man langsam an das Thema herangehen und die Vereine ins Boot holen. „Wir planen Ende September, Anfang Oktober ein kleines Turnier, bei dem wir das neue Konzept testen und erklären. Dafür suchen wir Vereine, die mitmachen wollen.“ Teams im Landkreis Günzburg, die das Konzept im Training bereits umsetzen, seien ihm nicht bekannt.

Ob Funino in naher Zukunft die bisherigen Kleinfeld-Spielformen ersetzen wird, dazu kann der Thannhauser nichts sagen. Offiziell wird erst einmal getestet. Die Skepsis scheint bei den Vereinen zu überwiegen. Zumindest bis jetzt. (mit axe)

