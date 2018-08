vor 33 Min.

Klatsche zur Premiere Lokalsport

Warum der Kreisliga-Aufsteiger den Gästen aus Reisensburg so deutlich unterliegt.

Von Christoph Dizenta

Die Heimpremiere in der neuen sportlichen Heimat ging gründlich daneben: 0:4 (0:3) unterlagen die Kreisliga-Kicker des VfL Großkötz am Mittwochabend (1. August) der SG Reisensburg-Leinheim. Der Favorit gewann absolut verdient, allerdings ein wenig zu deutlich gegen einen braven, ängstlich auftretenden Aufsteiger.

Großkötz war noch gar nicht so recht angekommen, da stand es bereits 0:1. Eine Flanke von rechts landete bei Timo Pape und der köpfte den Ball aus sieben Metern sauber ein (3.). Die Gastgeber erholten sich vor 150 Zuschauern ziemlich schnell und kamen ihrerseits zu ein paar schönen Aktionen. Kapitän Christoph Gilgert und Muhammed Alinca scheiterten mit ersten Schüssen jeweils am gut aufgelegten Torwart Dominik Tausch. Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs hatte Alinca, agilster Mann in Reihen der Großkötzer, zwei weitere gute Gelegenheiten, er brachte aber jeweils nicht genug Druck hinter den Ball.

Nach und nach freilich übernahm Reisensburg das Kommando. Pech hatte Tobias Vogler, dessen 18-Meter-Schuss ans Lattenkreuz krachte. Kurz danach tunnelte Spielführer Tobias Lindenmayer Torwart Justin Sandner, der Ball trudelte Richtung Torlinie, aber ein Großkötzer bugsierte ihn schließlich noch aus der Gefahrenzone. Dennoch fiel das 0:2. Nach einem Einwurf wühlten mehrere Spieler im Strafraum nach dem Ball, die Kötzer brachten die Kugel nicht weg und Lindenmayer stocherte sie aus freilich abseitsverdächtiger Position ins Netz (36.). Bereits spielentscheidend war dann der dritte Treffer. Nach einem Eckball von Lindenmayer stieg Philipp Riggenmann am höchsten und ließ dem Torwart mit seinem Kopfball keine Chance (45.+2).

In der zweiten Halbzeit passierte nicht mehr allzu viel. Die Reisensburger Leopold Munk und Philipp Riggenmann vergaben zunächst eine tolle Doppelchance (50.). Kurz darauf spielte Vogler auf rechts die komplette Abwehr schwindlig, zog ab, traf den Pfosten, Munk erwischte den Abpraller, erneut Vogler hielt noch mal den Fuß in die Flugkurve und fälschte den Ball unhaltbar ab (52.). Der Rest war Sommerfußball. Großkötz fand keine spielerischen Mittel und verzeichnete in der ganzen Halbzeit nur einen Torschuss.

