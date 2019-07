vor 1 Min.

Klingenburger holen Platz vier beim Donaucup

Mannschaft aus dem Landkreis misst sich bei internationalem Turnier

Die Golfer des GC Schloss Klingenburg haben erfolgreich am alljährlichen Donaucup teilgenommen. Das internationale Turnier fand in diesem Jahr im niederbayerischen Deggendorf statt.

In den Vierern am Freitag, bei bestem Golfwetter, waren Joe Lichtblau mit Jürgen Käser und 40 Punkten, Maria Kaufmann mit Lissi Seitz (38), Tom Ruess mit Harry Wagner (37) und Marc Gratzl mit Armin Häußler (36) in der Wertung. Knapp daran vorbei waren mit 35 Punkten das Team Reimund Dirr jun. mit Partner Nikolai Beranek und Christine Lichtblau mit Markus Seitz (34). Das bedeutete in der ersten Wertung Rang drei hinter dem Team Pannonia aus Ungarn und den Regensburgern.

Die Einzelwertung am Samstag mit kurzem Regenschauer und dann etwas Wind meisterte Luis Seitz mit 33 Punkten für die Klingenburger als Bester, dann kamen Christine Lichtblau, Marc Gratzl, Tom Ruess und Armin Häußler (je 31). Jürgen Käser (30) und Maria Kaufmann (29) waren ebenso in der Wertung wie Nikolai Beranek, Reimund Dirr jun. und Markus Seitz (je 28). Hier war bei jedem noch deutlich Luft nach oben, doch die Klingenburger kamen nicht mit den Grüns in Deggendorf zurecht und die Putts wollten einfach nicht reingehen.

In der Endabrechnung landeten die Klingenburger auf Platz vier mit 451 Punkten. Es siegte das Team Pannonia (499). 2020 findet der Donaucup in Neuburg an der Donau statt. (zg)

