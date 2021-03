vor 54 Min.

Klopp, Flick, Rangnick – oder ein anderer? Was die Fußball-Basis im Landkreis Günzburg sagt

Ralf Rangnick zählt in der Diskussion um den künftigen Fußball-Bundestrainer zu den meistgenannten Favoriten. Zwei seiner ehemaligen Spieler beim SSV Ulm 1846, Oliver Unsöld und Marco Konrad, sind heute Trainer in der Region; beide könnten sich Rangnick als Nationalcoach wunderbar vorstellen.

Plus Wie heimische Fußballer die Ära von Bundestrainer Joachim Löw beurteilen. Unter den potenziellen Nachfolgern wird auch ein Überraschungskandidat genannt.

Von Jan Kubica

Die meisten Fußball-Fans im Land werden zwei Gründe finden, sich bei Joachim Löw zu bedanken. Der erste ist, dass er als Bundestrainer bei internationalen Turnieren von 2008 bis 2016 immer hervorragende Ergebnisse erzielt hat und dank einer herausragenden Generation von Kickern über Jahre sogar das schöne Spiel kultivierte, eine Kombination, die in der ruhmreichen Geschichte des deutschen Fußballs nicht allzu häufig zu beobachten war. Der zweite ist, dass er im Juli 2021 aus freien Stücken aufhört. Doch wie hat es Jogi Löw insgesamt über die 15 Jahre im Amt des Bundestrainers hingekriegt? Hat er trotz allem noch einen angemessenen Zeitpunkt für einen selbst gewählten Abschied gefunden? Und, womöglich die wichtigste aller Fragen: Wer macht’s nach ihm?

Zu spät oder viel zu spät?

Ob Löw nun zu spät oder viel zu spät zurücktritt, liegt dabei im Auge des jeweiligen Betrachters. Die mit dem Weltmeistertitel 2014 beginnenden Jahre des Niedergangs machen nun beinahe die Hälfte seiner Zeit als Coach der Mannschaft aus, die in jüngster Vergangenheit eher als Summe Einzelner in Erscheinung trat. Dass Löw im Gegensatz zu einigen Stars den Moment verpasste, als es am schönsten war, war im Nachhinein gesehen ein Fehler. Dass er nach dem russischen Debakel 2018 den Abschied in Würde verweigerte, unbedingt die Wende einleiten wollte, und dass ihn der Deutsche Fußball-Bund ( DFB) auch weitermachen ließ, waren zwei Fehler zu viel. Inzwischen wären viele Freunde des Spiels wohl schon zufrieden, wenn die im Juni 2021 beginnende Europameisterschaft für das deutsche Team nicht ausgesprochen desaströs endet.

Den Rücktritt auf dem Gipfel der Fußball-Welt verpasste Joachim Löw 2014. Seither sank seine Erfolgskurve stetig, zuletzt sogar steil. Phasenweise wurde es einsam um den Bundestrainer – wie hier nach dem 2:4 gegen die Niederlande 2019. Bild: Witters

Das sagt die Fußball-Basis in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm:

Tobias Schlosser (Vorsitzender FC Ebershausen): „Joachim Löw hätte sich einen Gefallen getan, wenn er nach dieser katastrophalen Weltmeisterschaft in Russland zurückgetreten wäre. Und er muss sich auch Kritik gefallen lassen für die Art, wie er in jüngster Zeit so manche Fragen beantwortet hat – wobei ihm manchmal auch wirklich blöde Fragen gestellt wurden. Insgesamt wird er in den Medien ein bisschen arg runtergemacht, er ist immerhin Weltmeister geworden. Als Nachfolger würde ich mir grundsätzlich einen etwas emotionaleren Typen wünschen. Einen Julian Nagelsmann könnte ich mir da sehr gut vorstellen. Aber ob der zur Verfügung steht?“

Julian Walter wünscht sich Hansi Flick als Bundestrainer

Julian Walter (Abteilungsleiter SV Obergessertshausen): „Ich denke, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Löw war 15 Jahre lang Chefcoach, er hat sehr viel bewegt und viel für den Fußball getan. Dass es nach so langer Zeit schwierig wird, immer neue Impulse zu setzen, sollte jedem klar sein. Auch, dass eine gewisse Sättigung erreicht ist – bei ihm und bei den Spielern. Ich würde Hansi Flick am ehesten als Nachfolger sehen. Er kennt die Arbeit mit der Nationalmannschaft, hat beim FC Bayern schon alles erreicht und ist menschlich in der Lage, mit verschiedenen Charakteren umzugehen.“

Oliver Unsöld sieht in Ralf Rangnick den besten Kandidaten

Oliver Unsöld (Trainer SC Ichenhausen): „Abgesehen davon, dass der DFB 2018 hätte reagieren müssen: Für mich kommt der Rücktritt von Jogi Löw viel zu spät. Jeder Trainer kann zwei, drei schlechte Jahre haben, aber doch keine sieben. Natürlich war seit Brasilien das eine oder andere gute Spiel dabei, aber wo sind denn die Ergebnisse? Kein anderer Trainer in Deutschland hätte diese Zeit mit diesen Ergebnissen überlebt. Das einzig Positive am jetzigen Zeitpunkt ist, dass Thomas Müller, Mats Hummels und andere nun vielleicht doch wieder in die Mannschaft kommen. Jeder Trainer ist verpflichtet, die Besten spielen zu lassen – und da gehören die meiner Meinung nach dazu. Als Nachfolger habe ich drei Trainer auf der Liste. Hansi Flick – aber ich weiß nicht, ob ihn der FC Bayern aus dem Vertrag rauslässt. Jürgen Klopp will wohl nicht. Und Ralf Rangnick, unter dem ich selbst beim SSV Ulm 1846 gespielt habe. Er hat derzeit keinen Trainerjob. Außerdem hat er schon gezeigt, dass er junge Spieler ausbilden und mit ihnen arbeiten kann. Ihn könnte ich mir wirklich sehr gut als Bundestrainer vorstellen.“

"Zum DFB gehört auf jeden Fall ein deutscher Trainer"

Arlind Berisha (Spieler TSG Thannhausen): „Jogi Löw war ein super Nationaltrainer, kam bei allen großen Turnieren bis 2016 unter die ersten vier. Er hat den vierten Stern für uns geholt und deshalb gebührt ihm auch der nötige Respekt. Auch wenn es die vergangenen Jahre nicht gut gelaufen ist, finde ich manchmal nicht in Ordnung, wie mit ihm umgegangen wird. Ich an seiner Stelle wäre vielleicht ein bisschen früher gegangen, aber die Blamage bei der WM 2018 wollte er wohl nicht so stehen lassen. Jürgen Klopp und Hansi Flick wären als Nachfolger Top-Leute, aber die stehen wohl nicht zur Verfügung. Zum DFB gehört jedoch auf jeden Fall ein deutscher Trainer, und es wird schwierig, da einen zu finden. Wir haben eine super Mannschaft, eine wahnsinnige Spieler-Qualität und viel schlummerndes Potenzial – da fehlt als letztes Puzzlestück nur noch der richtige Bundestrainer.“

Marco Konrad (Trainer FV Illertissen): „Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann würde Ralf Rangnick der nächste Bundestrainer. Er war mein Trainer beim SSV Ulm 1846. Bis heute halten wir losen Kontakt, telefonieren gelegentlich. Er ist ein sehr gewissenhafter Mensch mit einem ungeheuren Erfahrungsschatz und einem großen Fußball-Wissen. In den vergangenen Jahren hat er sich außerdem viel Feingefühl angeeignet. Jürgen Klopp habe ich dagegen nicht auf der Rechnung. Wenn er sagt, dass er nicht zur Verfügung steht, glaube ich ihm das. Denn wie jeder andere Kandidat hat er seine Erfolge auch deswegen gefeiert, weil er absolut authentisch ist.“

Mit wem sich jeder Deutschland-Fan identifizieren kann

Manuel Strahler (Spielertrainer GW Ichenhausen): „Hut ab und höchsten Respekt, was Jogi Löw über die Jahre abgeliefert hat. Und Danke für 2014 – da reden wir alle noch drüber, wenn wir mal alt sind. Das war so genial. Jetzt alles ihm in die Schuhe zu schieben, was in den vergangenen Jahren passiert ist, nur weil er damals drei Spieler ausgebootet hat, finde ich nicht in Ordnung. Er wollte 2018 der jüngeren Generation eine Chance geben und ganz Deutschland hat Ja dazu gesagt. Dann hat es nicht geklappt und plötzlich sagt ganz Deutschland, man müsste die Erfahrenen zurückholen. Als Nachfolger kommen für mich nur zwei infrage: Jürgen Klopp und Christian Streich. Mit denen kann sich jeder Deutschland-Fan identifizieren, denn beide sind absolut sympathische Super-Trainer, die niemand als abgehobene Stars wahrnimmt.“

