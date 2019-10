05.10.2019

Kötz startet mit Heimspiel

VfL will die Bezirksligen aufmischen

Das Warten hat ein Ende: Am heutigen Samstag starten die Volleyballer des VfL Großkötz in die neue Saison. Bereits im Juni hatten Damen und Herren mit der Vorbereitung begonnen. Mit dem Aufstieg der Damen in die Bezirksliga hatte Trainer Michael Dezort auch gleich einige taktische Neuerungen eingeführt, um seiner Mannschaft einen Vorteil zu verschaffen. Das hatte sich bei den beiden Vorbereitungsturnieren bereits bezahlt gemacht. In Weißenhorn konnten die „Monstermiezis“ den ersten Platz erspielen, in Nördlingen kamen sie auf Rang zwei.

Bei den Herren sind mit Robert Michel (Zuspiel), Benni Löffler (Mittelblock) und Robert Bergen (Außenangriff) drei talentierte Neuzugänge aus der Jugend ins Team eingestiegen. Mit der Favoritenrolle als Absteiger aus der Landesliga haben die Kötzer kein Problem und wollen in der Bezirksliga im oberen Feld mitspielen.

Am Samstag treffen die Damen in Langweid auf die Heimmannschaft und den SVS Türkheim. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr. Die Herren dürfen gleich vor heimischer Kulisse gegen den TV Weitnau und den TSV Nördlingen ran und hoffen zum Saisonauftakt auf zahlreiche Zuschauer. Das erste Spiel der Gastgeber startet gegen 16 Uhr in der Günzhalle in Großkötz. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist frei. (zg)

