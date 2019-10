vor 26 Min.

Kötzer bauen ihren Vorsprung aus

Nach vier Begegnungen liegt der Bezirksliga-Primus schon fünf Punkte vorn

Mit zwei Siegen beim Spieltag in Nördlingen haben die Volleyballer des VfL Großkötz ihren Vorsprung in der Bezirksliga-Rangliste ausgebaut. Den gastgebenden TSV schlugen sie ebenso klar 3:0 (25:17, 25:12, 25:11) wie das Team des TSV Pfuhl (26:24, 27:25, 25:20). Die Mannschaft von Trainer Robin Schmidt hat nun bereits fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten VSC Donauwörth.

Schon das erste Aufeinandertreffen mit den Nördlingern hatte Großkötz zum Saisonauftakt in eigener Halle dominiert. Genauso überlegen gestalteten die VfL-Volleyballer das Rückspiel. Gleich im ersten Satz sprang durch eine stabile Annahme, gefolgt von druckvollen Angriffen, ein deutliches Ergebnis heraus. In den folgenden beiden Runden legten die Erstplatzierten noch eine Schippe drauf. Die gut positionierte Abwehr sorgte dafür, dass kaum ein Ball auf der eigenen Seite zu Boden ging. Vor allem Libero Vitali Michel machte es dem Gastgeber aus Nördlingen immer wieder unmöglich, einen Punkt zu erzielen. So gingen auch die Sätze zwei und drei deutlich an den Favoriten.

Auch Pfuhl gewann das Kräftemessen mit Nördlingen 3:0 und schien deshalb der stärkere der beiden Großkötzer Gegner zu sein. Doch auch hier ließen sich die Kötzer Jungs nicht beirren und starteten mit voller Konzentration in die Partie. Zu Beginn der Sätze und auch während der Partie gab man durch vermehrte Eigenfehler immer wieder Punkte ab. So entwickelten sich Satz eins und zwei gegen Ende zu Kraftakten, bei denen sich jeder Einzelne nochmals auf seine Stärken besinnen musste. Vor allem lange Ballwechsel konnte das Kötzer Team nun für sich entscheiden und somit die wichtigen Punkte erzielen. Der dritte Durchgang lief dann rund und eindeutig. (zg)

ist am 2. November in Friedberg. Gegner der Kötzer sind ab 14.30 Uhr die dritte Mannschaft des gastgebenden TSV und erneut der TSV Pfuhl.

