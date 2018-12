20:30 Uhr

Kräfte bündeln, erfolgreicher spielen Lokalsport

Bei den B- und D-Junioren führt im Landkreis Günzburg kein Weg an den kombinierten Mannschaften vorbei.

Ob Spielgemeinschaften oder Junioren-Fördergemeinschaften: Bei den ersten Kreismeisterschafts-Turnieren im Futsal führte an den kombinierten Teams kein Weg vorbei. Bei B- und D-Junioren waren jeweils drei der vier Halbfinalisten eine SG oder eine JFG. Das Finale brachte zweimal dieselben Titelbewerber zusammen und letztlich teilten sich die JFG Region Krumbach (B-Junioren) und die SG Bubesheim-Wasserburg (D-Junioren) die Erfolge. Als einziger klassischer Ortsverein ernsthaft mitmischen konnte da der VfR Jettingen, der in beiden Turnieren den dritten Platz belegte.

In der Endrunde der D-Junioren setzte sich die SG Bubesheim-Wasserburg zweimal knapp durch. Im Halbfinale gegen Jettingen genügte ein Treffer zum Sieg, das Endspiel gegen die Region Krumbach endete 2:1. Die Endspiel-Teilnehmer stellten auch die herausragenden Einzelspieler: Denis Jarzew (Bubesheim-Wasserburg) war erfolgreichster Torjäger und wurde zum besten Spieler gewählt; die Trophäe für den besten Torwart heimste Finn Klevesahl (Region Krumbach) ein.

Die drei Bestplatzierten sind für die nordschwäbische Meisterschaft qualifiziert, die am 2. Februar in Gundelfingen stattfindet.

Spannend und nicht gerade torreich ging es auch in der Endrunde der B-Junioren zu. Hier reichte der Region Krumbach ein Treffer, um das Finale gegen Bubesheim-Wasserburg für sich zu entscheiden. Auf Platz drei landeten erneut die Kicker aus Jettingen nach einem 2:0 über die SG Mindelzell. Die drei besten Mannschaften vertreten den Landkreis Günzburg demnächst auf nordschwäbischer Ebene. Die Titelkämpfe finden am 20. Januar in Burgau statt.

Starke Einzelspieler fanden sich in diesem Turnier auch in anderen Mannschaften. Zu Recht gingen zwei der drei Zusatzpreise an Talente aus Teams, die letztlich nichts mit der Entscheidung zu tun hatten. Zum besten Spieler wählten die Trainer aller Teilnehmer Eren Tek (FC Günzburg), als besten Torhüter nominierten sie Tim Klassen (SG Gundremmingen). Erfolgreichster Torjäger war Noah Schmitzler (JFG Region Krumbach).

