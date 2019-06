vor 37 Min.

Kraus siegt bei Europameisterschaft

Die Athletin vom AC Power Burgau ist die beste in ihrer Klasse. Helmut Kraus muss vorzeitig aufgeben

Sabine Kraus vom AC Power Burgau darf sich ab sofort Europameisterin im Kraftdreikampf nennen. Bei der Europameisterschaft im Powerlifting und im Bankdrücken, ausgetragen vom KSV Frauenau (Bayerischer Wald), startete Kraus in der Klasse bis 82,5 Kilogramm (Master 50 bis 54 Jahre). In der Kniebeuge brachte sie 145 Kilogramm in die Wertung. Im Bankdrücken wurden 80 und 87,5 Kilogramm zur Hochstrecke gebracht. Das abschließende Kreuzheben begann Kraus mit 125 Kilogramm und steigerte im zweiten Durchgang auf 135 Kilogramm, die auch noch in die Wertung gingen. Der letzte Versuch mit 145 Kilogramm wurde von dem sehr strengen Kampfgericht für ungültig erklärt. Mit einer Dreikampfleistung von 367,5 Kilogramm belegte die Burgauerin den ersten Platz und wurde als „Relativ stärkste Seniorin“ geehrt.

Bei den Master 45 bis 49 Jahre in der Klasse bis 100 Kilogramm ging für den AC Power Helmut Kraus an die Hantel. Er stieg mit einer Last von 280 Kilogramm in den Wettkampf ein, die er auch in die Wertung brachte. Dabei verletzte er sich aber am Rücken, sodass der Wettkampf vorzeitig beendet war.

Dank Physiotherapeut Sepp Maurer konnte Kraus dann doch noch am Bankdrücken teilnehmen. Mit 215 Kilogramm konnte er aber nur einen Versuch in die Wertung bringen. (zg)

