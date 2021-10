Vier Tore und ein Zungenschnalzer

Die SpVgg Ellzee und die SG Reisensburg-Leinheim teilen im Kellerduell die Punkte

Schön war’s nicht, was sich auf dem Ellzeer Sportplatz an diesem 24. Oktober abspielte. Aber es war ja vorhersehbar, dass bei einem Abstiegsduell in der Kreisliga nicht unbedingt die Fußball-Ästheten unter den 200 Fans auf ihre Kosten kommen, sondern eher die Anhänger rustikaler Spielweise bedient werden. Das 2:2 zwischen der SpVgg Ellzee und der SG Reisensburg-Leinheim war am Ende gerecht und entsprach auch den Spielanteilen. So richtig weiter hilft das Remis allerdings keinem Team.

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff kam es im Mittelkreis zu einer Rudelbildung, die von den Ellzeer Verantwortlichen um Abteilungsleiter Klaus Richter aber schnell aufgelöst wurde.

Ellzee startete etwas besser in die Begegnung. Zwei Mal versuchte Dominik Seitz sein Glück. Einmal scheiterte der Offensivmann an Keeper Dominik Tausch (1.) und einmal ging ein Schuss knapp vorbei. Mit ihrer ersten Gelegenheit gingen die Gäste dann in Führung. Nach einer unübersichtlichen Situation traf Florian Deuringer in der sechsten Minute ins Schwarze.

Nach einer halben Stunde urteilte ein Zuschauer: „Das ist ein grausamer Kick.“ Das zweite Reisensburger Tor ließ dann aber auch den kritischsten Besucher mit der Zunge schnalzen. Routinier Tobias Vogler nahm aus 25 Metern Maß und jagte das Spielgerät per Vollspann ins Tor. Keeper Seitz war machtlos.

Nur vier Minuten nach der Pause kamen die Platzherren zum Anschlusstreffer. Torwart Dominik Tausch hatte den durchgebrochenen Dominik Seitz zu Fall gebracht und sah dafür die Gelbe Karte. Der Gefoulte legte sich den Ball am Punkt zurecht, verlud den Schlussmann und schob souverän ein.

In der Folgezeit entwickelte sich eine Partie mit wenigen Höhepunkten. Erwähnenswert waren ein Schuss des Reisensburgers Burhan Bastan (61.) und ein Kopfball des aufgerückten Ellzeer Innenverteidigers Peter Ost (68.). Beide Akteure zielten knapp drüber.

In der Schlussphase mobilisierten die Platzherren noch einmal alle Kräfte. Ergebnis war das 2:2, das Matteo Komm in der Nachspielzeit erzielte. Der Ellzeer Trainer Jürgen Streit klagte hinter, sein Team müsse jede Woche mit einer anderen Aufstellung spielen. „So können wir uns nicht einspielen. Wir haben den Kopf nicht frei und machen uns das Leben immer selber schwer.“ Als Beispiel nannte er das erste Gegentor. „Das haben wir eigentlich selber gemacht.“ Beinahe identisch fiel das Fazit des Reisensburger Trainers Mehmet Bademli aus: „Wir haben viele Verletzte und müssen jede Woche mit einer anderen Aufstellung spielen. Nach dem frühen Gegentor in der zweiten Halbzeit haben wir die Souveränität vermissen lassen.“