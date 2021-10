Acht Tore im Wechselbad der Gefühle

Welche Fußballer zum 4:4 zwischen Wiesenbach und Balzhausen treffen

Ein Wechselbad der Gefühle erlebt haben Aktive und Fans an diesem 16. Oktober in Wiesenbach. Das Spiel der Fußball-Kreisliga zwischen der gastgebenden SpVgg und dem TSV Balzhausen endete 4:4. Schon zur Halbzeit waren sieben der acht Tore gefallen.

Wiesenbachs Trainer Robert Nan musste auf einige Stammspieler verzichten. Unter anderem fehlten Innenverteidiger Tobias Holdenrieder und Mittelfeldmann Florian Steck. Spielmacher Daniel Steck saß nach einer Zerrung zu Beginn der Partie auf der Bank.

Schon in der zweiten Minute gingen die Platzherren in Führung. Torschütze war Paul Miller, der eine Hereingabe von Julian Schuch aus kurzer Distanz verwertete. Kurz danach stand die Partie 1:1. Torschütze für Balzhausen war der aufgerückte Defensivmann Danny Obeser. Nach einem Freistoß von der linken Angriffsseite drückte er den Ball über die Linie (7.).

Es ging äußerst munter weiter. Mit einem Doppelschlag in der 10. und 15. Minute stellte Wiesenbachs Sebastian Katzer das Resultat auf 3:1. Der dritte Wiesenbacher Treffer war ein Traumtor. Aus spitzem Winkel jagte Katzer den Ball volley an den Innenpfosten und von dort sprang das Spielgerät ins Netz.

In der Folge waren die Platzherren spielstärker und auch gefährlicher. Doch dann gab es aus Wiesenbacher Sicht einen kollektiven Blackout. Zwischen der 37. und der 40. Minute durften die Gäste dreimal einnetzen und den vorherigen Verlauf der Partie auf den Kopf stellen. Die Treffer zum 3:4-Halbzeitstand erzielten erneut Danny Obeser und Michael Rudolph, der zweimal traf. Bei allen drei Toren waren die Wiesenbacher zu weit von ihren jeweiligen Gegenspielern entfernt.

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gastgeber wieder die Initiative. Nach einem Foul an Martin Böck entschied der nicht immer souverän leitende Schiedsrichter Alexander Hartmann auf Freistoß. Kevin Lohr legte sich den Ball 22 Meter vor dem Tor zurecht und schlenzte das Spielgerät unhaltbar für Torwart Maximilian Uhlig ins Netz (65.). Es hätten sogar noch mehr Tore fallen können. In der 80. Minute hatten die Gäste ihre einzige Gelegenheit im zweiten Abschnitt. Der Schuss von Daniel Rohrbacher aus 14 Metern ging aber vorbei. Die letzte Chance der Partie kreierten wieder die Gastgeber. Auch der Schuss von Sebastian Katzer aus spitzem Winkel verfehlte das Ziel.