Ein Torjäger in Topform und ein Torhüter am Tiefpunkt

Marc Sirch erzielt beim 4:1 von GW Ichenhausen zwei Tore, Mustafa Atik im Kasten von TGB Günzburg greift dreimal daneben

Ein flottes Kreisliga-Fußballspiel geliefert haben sich Türk GB Günzburg und der FC Grün-Weiß Ichenhausen. Am Ende gewannen die Gäste aus Ichenhausen vor 150 Zuschauern 4:1. Zur tragischen Figur wurde dabei TGB-Keeper Mustafa Atik.

Der Schlussmann der Gastgeber sah bei gleich drei Gegentreffern schlecht aus, einmal schaufelte sich Atik den Ball sogar selbst ins Netz. „Normalerweise hält er sehr gut. Ich kann mir nicht erklären, was los war“, blickte der Günzburger Spielertrainer Tayfun Yilmaz auf die Leistung seines Keepers.

In der Anfangsphase wurden die weiterhin fehlenden TGB-Stammkräfte nicht vermisst. Die Platzherren legten ein hohes Tempo vor und kamen zu ersten Gelegenheiten. Bis zur siebten Minute hatten die Günzburger schon drei Chancen herausgearbeitet. Einmal scheiterte Salim Dülger an Torwart Hasib Peco, einmal trat derselbe Akteur in aussichtsreicher Position über das Spielgerät und einmal zielte Tayfun Yilmaz nach einem Solo knapp vorbei. Dann gingen die Gastgeber verdientermaßen in Führung. Nach einer schönen Kombination tanzte Innenverteidiger Mohammad Bakbak seinen Gegenspieler aus und netzte aus 16 Metern ein (17.).

Bis dahin waren die Grün-Weißen noch nicht so richtig im Spiel angekommen. „Kicken, Männer, kicken“, forderte Coach Falko Ballin zu diesem Zeitpunkt von seiner Truppe. Und sein Team nahm sich die Vorgabe zu Herzen. Angreifer Marc Sirch schoss knapp drüber (37.). Nach einer Ecke scheiterte Sandro Trapp per Kopf an Torwart Atik. Der leistete sich kurz vor der Pause seinen ersten Fauxpas. Einen von der linken Seitenbegrenzung des Strafraums ausgeführten Freistoß von Sirch ließ er passieren (44.). „So ein Tor macht nur Sirch“, kommentierte Ballin die Schlitzohrigkeit seines Topscorers.

Direkt nach Wiederanpfiff fehlte Sirch die nötige Konsequenz. Er vertändelte eine Großchance. Auf der anderen Seite scheiterte Yilmaz nach feinem Zuspiel von Dülger an Keeper Peco.

Bis zur 77. Minute tat sich nicht mehr viel. Erwähnenswert in dieser Phase waren die vielen kleinen Fouls, die der gut leitende Schiedsrichter Udo Hammerer von der Schiedsrichtergruppe Neuburg allesamt ahndete. Auch seine beiden Assistenten Josef Wecker und Franz Stanek lagen mit ihren Entscheidungen immer im grünen Bereich.

In der 78. Minute kam der Ball nach einem Pressschlag zu Patrick Strauch. Der Mittelfeldmann zog aus 16 Metern ab. Der Ball wäre knapp vorbeigegangen, doch Atik warf sich nach dem Spielgerät und warf den Ball ins eigene Tor.

Beim dritten Ichenhauser Treffer war der TGB-Torwart machtlos. Die Gäste fuhren einen schnellen Konter, den Sirch souverän aus wenigen Metern abschloss (82.). Das vierte Gegentor muss sich Atik dann aber wieder ankreiden lassen. Kevin Werner versuchte es aus 30 Metern und der Ball rutschte in der Tormitte unter Atik hindurch ins Tor (85.).

Ichenhausens Trainer Ballin fasste die Partie in die Worte: „Uns war klar, dass es in Günzburg sehr schwer wird. TGB hat gut und schnell angefangen. Aufgrund der zweiten Halbzeit war unser Sieg aber verdient.“