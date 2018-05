vor 22 Min.

Künftig soll alles digital laufen Lokalsport

Neuerungen beim Sportabzeichen

Während beim Deutschen Sportabzeichen für das Jahr 2018 nur minimale Änderungen vorgenommen wurden, müssen sich die Prüfer in den kommenden Jahren auf größere Veränderungen einstellen. Darüber informierte der BLSV-Kreisvorsitzende Birkner bei der Tagung in Günzburg.

Geplant ist unter anderem:

Es wird bereits 2018 keine automatische Verlängerung des Prüferausweises mehr geben. Dafür ist eine kurze Schulung erforderlich. Der Prüferausweis wird in Zukunft nur noch ausgestellt an Lizenzinhaber C/B oder nach einer Kampfrichter-Ausbildung beziehungsweise dem Besuch eines Lehrgangs mit zehn Unterrichtseinheiten.

Sie sind in jedem Kreis angedacht und sollen vor Ort Sportabzeichen-Referenten sein. Nach entsprechender Ausbildung schult der Multiplikator dann die Prüfer oder bietet Lehrgänge zur Verlängerung der Prüferlizenz an. Die Multiplikatoren können auch in anderen Sportkreisen eingesetzt werden. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, wird aber vergütet.

Das Deutsche Sportabzeichen soll in den nächsten Jahren bundesweit digital umgestellt werden. Mit dem neuen BLSV-Cockpit, das im Januar gestartet wurde, ist der erste Schritt bereits getätigt worden. In Zukunft soll es möglich sein, dass ein Verein zum Beispiel die BLSV-Mitgliederverwaltung vom Smartphone aus tätigen kann.

Themen Folgen