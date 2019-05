00:01 Uhr

LAZ in Schwaben vorne dabei

Bei den schwäbischen Meisterschaften räumen Sportler aus dem Landkreis 14 Titel ab

Die Leichtathleten des LAZ Kreis Günzburg haben bei den schwäbischen Meisterschaften in Friedberg zahlreiche Medaillen abgeräumt. Insgesamt 14 schwäbische Meistertitel holten die Sportler aus dem Landkreis Günzburg, dazu einige weitere Podestplätze bei den Aktiven sowie den Jugendklassen U18, U16 und U14.

Über 100 Meter war Patrick Fischer (TSG Thannhausen) der Schnellste. Er sprintete mit einer Zeit von 11,22 Sekunden zum Sieg. Gleiches gelang ihm über 200 Meter (23,10 s). Yannick Bals gewann im Hochsprung (1,74 m). Bei den Frauen holte Pia Meinke (TSV Niederraunau) den Sieg über 100 Meter mit einer persönlichen Bestleistung von 12,95 Sekunden. Erfolgreich startete auch die männliche Jugend U18 in die Saison. Markus Friedrich, Lukas Pfeiffer, Johann Waldvogel und Philipp Nickmann holten sich den Titel in der 4x100-m-Staffel in 49,11 Sekunden. Einen weiteren Titel gewann Markus Friedrich über die 110 Meter Hürden in 20,87 Sekunden. Über 400 Meter Hürden erreichte außerdem Federico Seckler (Jettingen) in 62,94 Sekunden einen ungefährdeten Sieg.

Besonders erfolgreich war die U16 des LAZ. Sechs Meistertitel gingen an die Jugendlichen. Verena Rendle (Niederraunau) gelang es, beim Sieg im Hochsprung ihre persönliche Bestleistung um sechs Zentimeter zu verbessern (1,52 m). Sonja Blöchl (VfR Jettingen) siegte über 300 Meter (43,06 s), David Friedrich (Niederraunau) über 800 Meter (2:23,06 min). Weitere Titel gab es für die 15-jährige Antonia Liebig (Jettingen) mit 8,87 Metern im Dreisprung und Markus Fischer (Niederraunau) über 800 Meter in 2:28,35 Minuten.

Auch die Zwölf- und 13-Jährigen konnten mit Erfolgen aufwarten. Luisa Nickmann (Jettingen) gewann den Titel im Kugelstoßen mit 8,65 Metern, bei den Jungen holte Jonas Pfeiffer (Niederraunau) über 800 Meter den Titel (2:46,23 min). Madschid Mal-Ouro Issa lief über 75 Meter in 10,63 Sekunden als Schnellster über die Ziellinie. (zg)

Weitere Podestplätze

MännerDiskus 2. Janik Pickl Frauen200 m 2. Pia Meinke Hochsprung 2. Beatrix Mayr, 3. Manuela Groß Weitsprung 3. Manuela Groß W20Kugelstoß 3. Lena Bosch M18200 m 2. Federico Seckler 400 m 2. Federico Seckler Dreisprung 2. Philipp Nickmann M15100 m 3. Markus Fischer Speerwurf 2. Markus Fischer W15100 m 2. Sonja Blöchl Hochsprung 2. Antonia Liebig 800 m 2. Judith Kübler M144x75-m-Staffel 2. Luis Gamperling, Peter Kraus, Korbinian Hegenbart, Jonas Pfeiffer W14800 m 2. Judith Kübler M132000 m 2. Peter Kraus Hochsprung 2. Korbinian Hegenbart, 3. Peter Kraus Weitsprung 2. Korbinian Hegenbart W1375 m 2. Luisa Nickmann Speerwurf 3. Luisa Nickmann M12Weitsprung 2. Jonas Pfeiffer W12Hochsprung 3. Claire Wasmund Weitsprung 2. Bianca Mayr

