Landkreis-Duelle mit Wegweiser-Charakter Lokalsport

Geheimfavorit Jettingen tritt bei Aufsteiger Großkötz an. Absteiger Offingen erwartet das kriselnde Team aus Mindelzell.

Von Christoph Dizenta

Mit Heimspielen eröffnen der FC Günzburg und die SpVgg Wiesenbach am Samstag, 11. August, den dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga West. Dabei scheint die Truppe aus der Kreisstadt die etwas leichtere Aufgabe zu haben. Mit dem TSV Haunsheim kommt ein Team in den Auwald, das unter der Woche bereits ran musste. Dabei fuhr die Mannschaft aus dem Landkreis Dillingen allerdings einen klaren 3:0-Sieg über Aufsteiger VfL Großkötz ein. Ob nun der Kräfteverschleiß oder aber die Euphorie des ersten Dreiers der laufenden Runde schwerer wiegt, muss sich zeigen. Die ambitionierte Truppe des FC Günzburg wird jedenfalls versuchen, die Scharte der Niederlage beim VfR Jettingen umgehend auszuwetzen. Als deutlich schwerer ist der Gegner von Liga-Rückkehrer SpVgg Wiesenbach einzuschätzen. Der BC Schretzheim hat sich mit zwei Siegen gleich ganz vorne in der Tabelle eingerichtet. Um dort zu bleiben, müssen auch Punkte auf des Gegners Platz her. Dagegen dürften allerdings die Kicker vom Schwarzbach einiges einzuwenden haben. Selbst sagen sie es zwar nur hinter vorgehaltener Hand, doch die Hofmann-Schützlinge werden von vielen als Geheimfavorit in dieser Runde gesehen. Und als Hecht im Karpfenteich möchte man es dem BC natürlich so schwer wie möglich machen.

Weiter geht’s am Sonntag, 12. August, mit zwei Landkreis-Duellen, bei denen die Karten eindeutig verteilt scheinen. Da empfängt der bisher punktlose Neuling VfL Großkötz den zweiten Geheimfavoriten dieser Saison, VfR Jettingen. Dass es hart werden würde, war dem Neuling nach zwei Aufstiegen in Folge klar gewesen. Doch ein wenig hatte man sicher mit dem einen oder anderen Punkt gerechnet. Nun ist schon Druck da. Beide Teams verbindet eine erfolgreiche Jugendarbeit, womit die Gemeinsamkeiten allerdings auch schon vorbei sind. Der Tabellenvierte mit Ex-Bundesligaprofi Sven Müller auf der Trainerbank möchte sich vom Tabellenletzten jedenfalls kein Bein stellen lassen. Auch einige Kilometer weiter nördlich scheinen die Fronten klar verteilt. Mit dem SV Mindelzell tritt eine Mannschaft im Mindelbogen von Offingen an, bei der es momentan nicht recht laufen will. Speziell der erschreckend schwache Auftritt gegen Neuling Neumünster ließ Abteilungsleiter Michael Miller graue Haare wachsen. Bezirksliga-Absteiger Offingen dagegen ist vor allem zu Hause eine Macht.

Seine Siegesserie ausbauen möchte derweil der urlaubstechnisch personell arg gebeutelte TSV Ziemetshausen. Beim glücklichen Pokalerfolg in Ichenhausen zog sich eine Stütze der Mannschaft, Norbert Maier, eine schmerzhafte Zerrung zu. Er hofft jedoch, bis Sonntag wieder fit zu sein. Gegner Neumünster ist für die Amann-Truppe ein unbeschriebenes Blatt. Doch nach dem Sieg in Zell kann der Aufsteiger ohne Druck antreten.

Ebenfalls keine einfache Aufgabe erwartet den Tabellendritten der beiden zurückliegenden Spielzeiten. Die SpVgg Ellzee spielt gegen den FC Lauingen. Die Elf von Jürgen Weizer ist mit nur einem Punkt mehr als holprig aus den Startlöchern gekommen und der Kader hat noch Schwierigkeiten, sich zu finden. Allzu lange sollte die Suche nach dem Erfolg allerdings nicht mehr dauern. Der SV Waldstetten beschließt mit seinem Match gegen den FC Gundelfingen II am Sonntag ab 18 Uhr den Spieltag. Dabei gilt für die Gelb-Schwarzen fast das gleiche wie für Ellzee: urlaubsbedingt ist der Kader ausgedünnt und die Mannschaft ist in den Startlöchern hängengeblieben. Zudem setzte es unter der Woche eine Pokal-Klatsche beim Kreisklassisten TGB Günzburg. Und nun kommt das nächste „Brett“ an die Faschings-Hochburg. Im Fall einer neuerlichen Niederlage dürfte auch dem größten „Fasnachter“ das Lachen vergehen.

