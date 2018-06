vor 24 Min.

Landkreiskracher bringt den Handball nach Burgau zurück Lokalsport

Günzburg und Niederraunau treffen am Samstag in einem Testspiel-Derby aufeinander

Wenn es das Derby schon seit dem Abstieg der Raunauer nicht in der Bayernliga gibt, dann sollten sich die Handballfans in der Region wenigstens in der Saisonvorbereitung über den Landkreiskracher zwischen dem VfL Günzburg und dem TSV Niederraunau freuen dürfen. Das dachten sich zumindest die verantwortlichen Trainer Udo Mesch und Stephan Hofmeister. Und so findet am kommenden Samstag um 19 Uhr in der Burgauer Sporthalle (Remsharter Straße) ein Duell zwischen dem Bayernligisten aus dem Norden und dem Landesligisten aus dem Süden statt. Zumindest für die VfL-Fans ist es bis zum Punktspielstart Mitte September die einzige Möglichkeit, ihre Mannschaft bei einem öffentlichen Spiel zu sehen.

Als die Landkreisrivalen in einer Liga spielten, war das Duell ein Kassenschlager. 1800 Zuschauer kamen zur letzten Punktspielbegegnung nach Günzburg. Dass der Test jetzt an einem neutralen Ort stattfindet, hat aber nichts mit Erbfeindschaften zu tun. Die Rebayhalle erhält aktuell den dringend notwendigen neuen Boden und befindet sich im Umbau. Der gesamte Günzburger Trainingsbetrieb, von den Minis bis zur AH, musste umorganisiert und ausgelagert werden. Ein Glücksfall war dabei die Anfrage in Burgau. Der dortige „Mister Handball“ Detlef Przybylok, langjähriger Schiedsrichter, Burgauer Abteilungsleiter und heute noch angesehener Vorsitzender der Bezirksrechtskammer, erwies sich als der ideale (Hallen-) Türöffner. Zweimal in der Woche und an etlichen Wochenenden dürfen nun die Aushängeschilder des VfL Günzburg, Männer 1, Damen 1 und A-Jugend in der Markgrafenstadt in die dortige Sporthalle.

Schon aus Dankbarkeit, aber auch um in Burgau einfach einmal wieder den Handball fliegen zu lassen, will der VfL in den nächsten Wochen ein Damen-, ein A-Jugendbundesliga- und als Höhepunkt das eben das Derby der besten Männermannschaften des Landkreises veranstalten.

Der Rückzug aller TSV-Mannschaften beendete im Jahre 2006/07 60 Jahre Burgauer Handballbegeisterung. Zu Günzburgs Bundesligazeiten war der TSV die klare Nummer zwei im Landkreis. Die Handballeuphorie dort war groß, die Halle voll. Das Günzburger Urgestein Rudi Jahn spielte kurzzeitig in Burgauer Farben, Richard Moser und Wolfgang Schulz waren jahrelang Spielertrainer. Auch die Raunauer Markus Waldmann und Günther Mayer jagten dort Punkten hinterher. Der Burgauer Jürgen Konrad wurde gar zum Göppinger Bundesligaspieler. Immer wieder klopfte der TSV an das Tor zur Bayernliga. Vor wenigen Jahren scheiterte ein Versuch, den Handball in Burgau wieder zu etablieren. (zg)

