„Ich laufe, weil ich gerne esse“

Schon seit 2005 ist eine Günzburger Gruppe Sportler regelmäßig im Wald unterwegs. Dieses Jahr auch, um mindestens 1000 Kilometer einzureichen

„Ich laufe, weil ich wirklich gerne esse“ steht auf dem T-Shirt von Walter Lasar. Er ist Mitglied der rund 20-köpfigen Gruppe „Günzburger Läufer“. Ob seine Mitläufer ebenfalls nur wegen des Essens die Laufschuhe schnüren, sei dahingestellt. Eines haben sie aber alle gemeinsam: die Freude am Laufen. Und die seit 2005 bestehende und von Edeltraud und Edgar Riedl geleitete Gruppe hat ein aktuelles Ziel: Sie will mit rund 1000 innerhalb von zwei Wochen zurückgelegten Kilometern ihren Beitrag leisten, dass beim virtuellen Landkreislauf die 15.000 Kilometer-Marke geknackt werden kann.

Der Günzburger Auwald am nördlichen Ufer der Donau ist ihr Revier. Hier treffen sich die laufbegeisterten Frauen und Männer aus Günzburg und Umgebung jeden Sonntag, Punkt 9 Uhr, am Parkplatz des Trimm-Dich-Pfades, und das zu jeder Jahreszeit. In den Wintermonaten gehen sie gemeinsam auf die Strecke, in den Sommermonaten und vor der Teilnahme an diversen Laufveranstaltung läuft jeder sein eigenes Tempo.

Die „Gemütlicheren“ belassen es bei 20 bis 22 Kilometern, die „Ambitionierten“ hingegen spulen bis zu 30 Kilometer herab. Einer davon ist Rudi Baumann. „Der läuft auch, wenn er nicht mehr laufen kann“, scherzen seine Laufkumpels. Das kann auch in aller Herrgotts Früh sein, wie Baumann selbst verrät: „Einmal, als ich nicht schlafen konnte, bin ich sogar schon morgens um vier Uhr losgelaufen. Im Sommer ist es um diese Zeit noch sehr angenehm.“

Über Peter Weinbach, einen weiteren Läufer, wird indes erzählt, dass er mit 64 Jahren zwar der älteste unter den Günzburger Läufern ist, aber dass er „fast allen um die Ohren läuft“, zumindest was das Laufpensum betrifft.

Im Jahr 2005 haben sich die Frauen und Männer zu einer Laufgruppe zusammengetan. Aus einem „zusammengewürfelten Haufen“ wurde schnell ein „eingeschworener Haufen“, obwohl es viele Jahre nicht möglich war, für den Landkreislauf alle unter einen Hut zu bringen. „Wir haben zwar das ganze Jahr zusammen trainiert, aber wenn es um den Landkreislauf ging, ist Jeder in einer anderen Mannschaft gelaufen“, berichtet Rudi Baumann. Einige Jahre stellten sie bei diesem Event dann aber ein eigenes Team.

Wie berichtet steht der virtuelle Landkreislauf heuer ganz im Zeichen von Inklusion. Zusammenhalt und Gemeinschaft sollen hervorgehoben und die Leistung jedes Menschen gewürdigt werden, egal ob er eine Behinderung hat, welche Sprache er spricht oder welche Hautfarbe er hat.

Diesbezüglich haben die Günzburger Läufer schon Vorschub geleistet. Seit gut einem Jahr nämlich ist Berihu Tekle aus Eritrea ständiger Begleiter, wenn sie ihre Runden im Auwald drehen. Dem 42-Jährigen, der im Zeitraum von sechs Jahren über den Sudan, Ägypten und Israel vor eineinhalb Jahren nach Deutschland gekommen ist und in Günzburg eine neue Heimat gefunden hat, war vom Vorstandsmitglied des VfL Günzburg, Ottmar Hagen, die Günzburger Laufgruppe empfohlen worden. Und hier ist er schnell heimisch geworden. Gewissermaßen also eine „laufende Integration“. Die Frage, wie es ihm denn hier gefalle, beantwortet er mit einem strahlenden Gesichtsausdruck und einem Daumen nach oben. Berihu Tekle, der in seinem Heimatland Eritrea schon begeisterter Läufer war, hat dort bereits einen Halbmarathon absolviert.

Nun steht die nächste große Herausforderung an: Wenn alles normal läuft, wird er am Sonntag, 31. Oktober, nach guter Vorbereitung bei den Günzburger Läufern, in Frankfurt erstmals bei einem Marathon an den Start gehen.

Zuvor will aber auch er Gemeinschaftsgeist an den Tag legen, so oft es möglich ist die Laufschuhe schnüren und seinen Teil zum Laufgruppenbeitrag der Günzburger Läufer am virtuellen Landkreislauf beitragen.

Gelaufene Kilometer für den Landkreislauf können noch bis Samstag, 10. Juli, unter www.landkreis-guenzburg.de/virtueller-landkreislauf hochgeladen werden.