Der silberne Ritter

Ebershauser Akteur wird Halbmarathon-Zweiter in Bayern. Auch zwei Mindelzeller Läuferinnen feiern. Ulm erwartet 6500 Aktive

Tobias Ritter (FC Ebershausen) ist bayerischer Vizemeister im Halbmarathon. Bei den Titelkämpfen in Augsburg absolvierte er die 21,1 Kilometer in 1:10,10 Stunde.

Ritter lief die drei Runden durch den Siebentischwald in einem hohen und gleichmäßigen Tempo. Die persönliche Bestzeit war der Lohn für sein umfangreiches Training in den vergangenen Wochen. Schneller als der Läufer des FC Ebershausen war nur Tobias Gröbel von der LG Zusam, der das Ziel nach 1:09.25 Stunde erreichte.

Ritter hatte sich nach dem Start an seinen Konkurrenten gehängt und versucht, dessen Tempo mitzugehen. Das gelang ihm bis zur Schlussrunde. Nun zeigte Gröbel seine Erfahrung und Klasse.

Nach diesem Erfolg wird Ritter nun am 9. Oktober die Bayerische Berglaufmeisterschaft in Zenting bestreiten. Für die deutsche Meisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf, die am 31. Oktober in Uelzen stattfindet, hofft er auf die Nominierung durch den Bayerischen Leichtathletikverband.

Hans Bouricha Hörmann wurde in Augsburg nach 1:26.32 Stunde Klassensieger bei den 60-Jährigen und holte zusammen mit Engelbert Walter und Klaus Löwenhagen auch den Teamerfolg. Paul Kleinmann siegte in der Altersklasse M75 in 1:48,26 Stunde.

Die Siegerin bei den Frauen hieß Kebeya Brendah (LG Bamberg). Sie benötigte 1:16,24 Stunde. Die beiden Mindelzeller Läuferinnen Sabine Biber und Susanne Schader setzten sich in den Altersklassen ganz hervorragend in Szene. Schader wurde Bezirks- und Landesmeisterin in der Kategorie W55, Biber belegte bei den 50-Jährigen Platz vier in Bayern. Bei der schwäbischen Meisterschaft reichte es für sie zum Titel.

„Laufschuhe schnüren“ heißt es für viele Läufer in der Region am anstehenden Deutschland-Feiertag. Zum mittlerweile 17. Mal findet an diesem 3. Oktober der Einstein-Marathon in Ulm statt. 6500 Aktive aller Altersklassen sind angemeldet. Die Kernpunkte des Pandemie-Konzepts des Veranstalters, der Sportmanagement-Agentur von Markus Ebner, bilden zwei sogenannte „Bubbles“ im Start- und Zielbereich. Hier gilt für alle Personen, also für Läufer, Organisatoren und Zuschauer die 3G-Regel inklusive Maskenpflicht. In Bezug auf den Streckenverlauf sagt einer der Organisatoren: „Wir haben so gut wie alle Stellen herausgenommen, die zuschauerträchtig sind.“ So sollen allzu große Menschenansammlungen vermieden werden. Die größte Laufveranstaltung des Jahres in Württemberg beginnt am Sonntag um 9 Uhr am Ulmer Messegelände. (bir, AZ)