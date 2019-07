vor 2 Min.

Link bleibt an der Spitze

Platz zwei auf ungeliebter Strecke

Im vierten Durchgang der süddeutschen Kart-Meisterschaft (SAKC) hat Luca Link beide Wertungsläufe als Zweiter beendet. Damit behielt der Reisensburger seine Spitzenposition in der Junior-Gesamtwertung. Allerdings beträgt sein Vorsprung auf Dauergegner Tizian Houf aus Nürnberg nur noch sieben Punkte.

In Gerolzhofen (Unterfranken) musste sich Link zweimal seinem schärfsten Rivalen beugen. Die Kartbahn in Gerolzhofen gehört nicht zu Links Lieblingsstrecken, da der holprige Untergrund sehr aufs Material geht und im vergangenen Jahr zu zwei technischen Defekten an seinem Kart geführt hatte. Entsprechend respektvoll ging der Junior ins Training. Allerdings steigerte er sich und holte sogar die Pole-Position. Doch die Freude währte nur kurz: Wegen einer Berührung bei einem Überholvorgang setzten die Sportkommissare den 15-Jährigen um drei Plätze zurück. Obwohl er bereits nach der ersten Runde im Windschatten von Houf auftauchte, kam Link nicht am Nürnberger vorbei. Der zweite Wertungslauf verlief ähnlich. (zg)

