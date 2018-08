Marc Neumann fährt auf Schleiz voll ab

vor 20 Min.

Zeigte am Renn-Wochenende in Schleiz eine starke Vorstellung und holte neun Wertungspunkte: Marc Neumann.

Der Burtenbacher erreicht sein bestes Saisonergebnis. Neue Ziele stehen vor Augen.

Platz elf – so weit nach vorne hatte es Marc Neumann noch bei keinem Saisonrennen in der Motorrad-Rennsportserie IDM Supersport 1000 geschafft. Verständlich, dass sich der Burtenbacher nach dem Wochenende am Schleizer Dreieck freute. Und er fasste auch gleich ein neues sportliches Ziel ins Auge: „Ich denke, in naher Zukunft ist auf jeden Fall ein Top-Ten-Platz drin“, sagte er.

Mit knapp 30000 Zuschauern ist das Rennsport-Wochenende in Schleiz das meistbesuchte des Jahres. Super-Atmosphäre und Mega-Stimmung sind hier immer garantiert. Schon im Training kam Neumann mit der Strecke gut zurecht und belegte am Ende den zwölften Startplatz.

Im ersten Rennen gab es einige tolle Überholmanöver. Zwischenzeitlich lag Neumann auf dem achten Platz, nach 18 Runden jedoch war er wieder auf seine Startposition zurückgefallen. 46,54 Sekunden trennten ihn von Seriengewinner Ilya Mikhalchik, der auch die Gesamtwertung mit deutlichem Vorsprung anführt. Im zweiten Rennen verlor der Burtenbacher zunächst zusätzlich ein paar Positionen. Aus der zweiten Runde kam er nur als 17. über die Start-/Ziellinie. Erst ab der dritten Runde gelang es Neumann, Konkurrenten zu überholen und vier Runden vor dem Ende hatte er den elften Platz erreicht. Sein zeitlicher Rückstand auf Mikhalchik war noch ein bisschen deutlicher als im ersten Durchgang; vom Zehntplatzierten, Suzuki-Fahrer Toni Finsterbusch, trennten ihn letztlich auch 4,78 Sekunden. Neumann schwärmte dennoch und sagte: „Schleiz war für mich wieder ein Schritt nach vorne.“ Sein Dank ging ans leidenschaftlich arbeitende Team. Außerdem sagte der Motorrad-Rennfahrer: „Ich freue mich jedes Mal riesig über meine Fans, die auch weite Wege nicht abschrecken, mich zu unterstützen.“

