vor 36 Min.

Marschiert Ziemetshausen in der Kreisliga Richtung Erfolgsserie? Lokalsport

Der TSV Ziemetshausen hat zum Auftakt gewonnen. Jetzt geht’s nach Waldstetten. Jettingen fordert derweil einen der Titelfavoriten in der Kreisliga West.

Von Christoph Dizenta

Der zweite Spieltag der noch jungen Kreisliga–Saison steht an. Auch diesmal gibt es aus Landkreis-Sicht einige interessante Fußball-Partien.

Bereits am Samstag (Anpfiff 17 Uhr) steigt in Reisensburg das Aufeinandertreffen zweier durchaus mit deutlichen Ambitionen nach oben versehenen Mannschaften. Die heimische SG wie auch die Gäste von der SpVgg Ellzee haben sich zum Ziel gesetzt, oben mitzuspielen. Dabei verlief die jeweilige Auftaktpartie ziemlich unterschiedlich. Während nämlich die Hausherren unter der Woche dem Neuling VfL Großkötz mit einem deutlichen 4:0 den Zahn zogen, kamen die Gäste auf heimischem Boden nicht über ein 3:3 gegen den FC Gundelfingen II hinaus. Für beide Teams galt allerdings: Es bleibt noch einiges an Feinabstimmung zu tun.

Schon ganz passabel lief es dagegen beim TSV Offingen in seinem Auftaktspiel gegen den TSV Haunsheim. Nicht nur der klare Sieg, sondern auch die Art und Weise lassen die Offinger auf eine gute Runde hoffen. Ein weiteres Mosaiksteinchen zu einem guten Start wäre natürlich, zumindest einen Punkt im Gastspiel beim immer unangenehm zu spielenden BC Schretzheim zu holen. Doch auch der BCS möchte mit einem neuerlichen Dreier gleich ein Ausrufezeichen setzen. Spannung ist also angesagt.

Spannend machte es auch die SpVgg Wiesenbach, die in ihrem Auftaktmatch gegen den VfR Jettingen lange Zeit auf Siegkurs war, am Ende dann aber sogar mit dem Unentschieden zufrieden sein musste. Nun gilt es, beim Aufsteiger des Vorjahres, dem TSV Haunsheim, ein gutes Bild über die gesamten 90 Minuten abzugeben.

Derbystimmung in Jettingen: Der VfR empfängt einen der meistgenannten Titelanwärter, den FC Günzburg. Vor allem die zweite Hälfte der Begegnung in Wiesenbach dürfte dem neuen VfR-Trainer Sven Müller gefallen haben. Dort zeigte sie alles, was er sich unter modernerem Fußball vorstellt. Pressing, Laufbereitschaft und Spielkultur. Wenn es dann auch noch im Abschluss klappen sollte, wird es für Günzburg schwer, zu punkten. Doch mit qualitativ gezielten Verstärkungen sowie der Euphorie aus der gelungen Auftaktpartie gegen Lauingen sind die Gäste aber eben auch eine ganz andere Hausnummer als der FCG der vergangenen Saison. Der Fußballfreund dürfte also auf seine Kosten kommen.

Nach einem Meisterschaftsfavoriten bekommt es der SV Mindelzell nun mit einem Neuling zu tun. Der SSV Neumünster-Schöneberg aus dem Landkreis Augsburg ist jedenfalls ein gänzlich unbeschriebenes Blatt für die Einheimischen. Dabei erging es den Gästen in ihrer Partie gegen den BC Schretzheim ähnlich wie den Mindelzellern bei ihrem Spiel gegen den TSV Ziemetshausen. Lange konnte man den Favoriten ärgern, doch am Ende stand man mit leeren Händen da. Da beide versuchen werden, ihr Konto mit den ersten Punkten zu füllen, dürften an der Mindel 90 heiße Minuten anstehen.

Zum ersten Mal ins Geschehen greift der SV Waldstetten am Sonntag ein. Und der Spielplan präsentierte den Gelb-Schwarzen gleich einen richtigen Kracher – den Bezirksliga-Absteiger TSV Ziemetshausen. Doch für dieses Match scheinen die Waldstetter gut gerüstet.

Unter der Woche schaltete das Team im Toto-Pokal Bezirksligist TSG Thannhausen mit 3:0 aus. Die Gäste warfen unterdessen den Liga-Konkurrenten Ellzee mit 3:1 aus dem Pokal. Beide Mannschaften führen eine technisch saubere Klinge und damit dürfte einem Fußball-fest in Waldstetten nichts entgegenstehen.

Dass die Euphorie von zwei Aufstiegen in Folge allein nicht ausreicht und dass die Luft rau und dünn ist in der Kreisliga, musste Aufsteiger VfL Großkötz erfahren. Beim 0:4 gegen Reisensburg musste das Team erstmals Lehrgeld zahlen. Nun steht mit dem Gastspiel beim FC Lauingen eine weitere hohe Hürde an. Man darf gespannt sein, wie sich der VfL aus der Affäre ziehen wird.

Themen Folgen