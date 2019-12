vor 19 Min.

Martin Hirsch ist König in Harthausen

Wer im Verein am genauesten zielt

Mit einem 8,5 Teiler hat Martin Hirsch den Titel des Schützenkönigs in Harthausen erobert. Robert Ertle wurde mit einem 13,0 Teiler Zweiter. Jungschützenkönigin wurde mit einem 29, 5 Teiler Hanna Schiessl, gefolgt von Tobias Schiessl (56,0).

Bei den Vereinsmeisterschaften setzten sich mit dem Luftgewehr Christian Lippe (354 Ringe) bei den Männern und Carolin Ebersbach (354) bei den Frauen durch. Im Jugendbereich gewann Selina Ertle (279). Die Disziplin Luftpistole ging bei den Männern an Thomas Mayer (336) und bei der Jugend an Hanna Schiessl (226). Im Auflage-Bereich setzte sich bei den Luftgewehr-Frauen Inge Lippe (289) an die Spitze. Für die Männer traf Harald Lippe (289) am besten.

Das Kleinkaliber 50 Meter aufgelegt entschied Walter Weh mit 292 Ringen für sich. (zg)

Pokale – Luftgewehr/Luftpistole: 1. Marianne Ertle (3,0 Teiler); Kleinkaliber: 1. Christian Lippe (99,3

