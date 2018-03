Meike Pfister ist deutsche Vizemeisterin

vor 46 Min.

Die 22-Jährige aus Deisenhausen muss sich im Super G nur knapp geschlagen geben.

Von Alois Thoma

Der gute Lauf der Skirennläuferin Meike Pfister aus Deisenhausen setzt sich auch zum Saisonende fort. Bei den deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen belegte die 22-Jährige im Super G den dritten Platz in der internationalen Rangliste, acht Hundertstel Sekunden hinter Siegerin Michaela Wenig und der Österreicherin Elisabeth Reisinger. Das heißt: In der nationalen Rangliste durfte die für den Skiclub Krumbach startende Deisenhauserin den deutschen Vizemeistertitel feiern.

Dabei hätte es sogar noch besser kommen können für die 22-Jährige. Doch in der Ausfahrt Steilhang und im Flachstück unterliefen ihr Fehler. „Im Großen und Ganzen war die Fahrt aber schon o. k.“, erklärte Meike Pfister gegenüber unserer Zeitung. Der Vizetitel tröstet sie auch über das Abschneiden in der Abfahrt am Tag zuvor hinweg. Denn dort schied sie aus.

Die nationalen Wettkämpfe sind aber noch nicht vorbei. Der für Freitag, 23. März, geplante Riesenslalom musste witterungsbedingt auf die Woche nach Ostern verschoben werden. Dann will Pfister nochmals angreifen. Beim Slalom am Samstag, 24. März, in Sudelfeld wird sie nicht am Start sein.

Nach dem Ende der Weltcup-Saison, in der es Pfister in der Gesamtwertung auf 34 Punkte brachte, ist der Erfolg bei der deutschen Meisterschaft eine Bestätigung der guten Entwicklung, die das Talent im vergangenen Jahr genommen hat. Bis sie die Ski für diese Saison endgültig in die Ecke stellt, stehen noch drei FIS-Rennen in der Schweiz im Terminkalender. Zum Saisonschluss geht die Sportsoldatin der Bundeswehr-Sportfördergruppe Sonthofen dann noch bei den Militärmeisterschaften am 5. April in Hochfilzen an den Start.

