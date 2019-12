12.12.2019

Meister im Becken

Jakob Lerch setzt die Bestmarken

Mit überzeugenden Leistungen hat sich das Schwimm-Team der SSG Günzburg Leipheim aus dem Wettkampfjahr 2019 verabschiedet. Bei der schwäbischen Meisterschaft lange Strecken gab’s drei Titel sowie fünf zweite und dritte Plätze sowie einige persönliche Bestzeiten. Damit war das Trainerteam mehr als zufrieden.

Mit zwei Siegen und der zweifachen Qualifikation für die bayerischen Jahrgangsmeisterschaften im kommenden Jahr setzte Jakob Lerch in seinem Jahrgang 2008 ein dickes Ausrufezeichen. Mit 20:17,00 Minuten über 1500 Meter Freistil und 5:47,46 Minuten über 400 Meter Lagen zeigte er einmal mehr, dass er in Schwaben nicht zu schlagen ist. Seine Schwester Emily Lerch wusste ebenfalls zu überzeugen. Sie schaffte die 800 Meter Freistil in sehr guten 10:02,58 Minuten (Platz zwei) und die 400 Meter Lagen in 5:49,84 Minuten (Platz drei). Beide Male schrammte sie knapp an der Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft vorbei.

Mit Dorothea König, Paulina Jackstädt, Lorena Weisenseel, Elisabeth Möllers, Pascal Nöß, Maximilian Rittirsch, Kim Untersehr und Johannes König wussten auch die Routiniers des SSG-Teams zu überzeugen. Für Weisenseel, Nöß und Kömnig gab’s sogar Podestplätze.

Einige ganz junge Nachwuchsschwimmer der SSG nahmen zum ersten Mal die langen Strecken in Angriff. Auch wenn es für Philine und Marten Jäger, Bruno Ricijas, Helena Bartenschlager und Marcel Nöß nicht ganz zu Podesträngen reichte, durften sie stolz auf ihre Leistungen sein. Den Sprung aufs Treppchen schaffte mit 5:52,01 Minuten über 400 Meter Freistil David Lerch. Den Titel holte der Masters-Schwimmer Manfred Klimke über 1500 Meter. Damit trug er wesentlich zum guten sechsten Platz des SSG-Teams unter 20 teilnehmenden Mannschaften bei. (zg)

