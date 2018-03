vor 33 Min.

Mini-Kader mit Zukunftsperspektiven Lokalsport

Zwei Neuzugänge und gute Stimmung schüren die Bubesheimer Zuversicht

Von Uli Anhofer

Zwölf Partien liegen in dieser Bezirksliga-Runde noch vor den Fußballern des SC Bubesheim. Los geht’s am Samstag – auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen (siehe Meldung auf dieser Seite). Wie war die Vorbereitung des TSV? Was sagt Trainer Marvin Länge? Wer sind die ersten Gegner? Im Frühjahrscheck gibt es Antworten auf diese und weitere Fragen.

Nach 18 von 30 Partien steht Bubesheim auf dem siebten Platz. Die Truppe von Spielertrainer Marvin Länge verlor in der Mitte der Vorrunde dreimal am Stück und verpasste dadurch eine bessere Ausgangsposition. Die Bubesheimer mussten in der Vorrunde eine ganze Reihe von schweren Verletzungen verkraften. Christian Berscheit (Kreuzbandriss), Steffen Hain (Fußbruch), Johannes Kircher (Fußbruch), Tugay Demir (Knieverletzung) und Simon Hille (Fußbruch) fehlen immer noch und werden auch für die komplette Rückrunde ausfallen.

Mit Nikola Cvetic und Liridon Rrecaj wurde der dünne Bubesheimer Kader etwas vergrößert. Torhüter Rrecaj kommt von der TSG Thannhausen und Stürmer Cvetic wechselt vom TSV Gersthofen zum SCB. Allerdings fehlte der Angreifer in der Vorbereitung wegen einer Erkrankung für einige Wochen.

Alle Testspiele der Bubesheimer wurden auf Kunstrasen ausgetragen. Die Ergebnisse waren positiv, aber wohl wenig aussagekräftig. Auf dem Bubesheimer Sportplatz waren aufgrund der widrigen Verhältnisse nur wenige Trainingseinheiten möglich. „Wir haben dann eben sehr viel Lauf- und Krafteinheiten absolviert“, erklärt Trainer Marvin Länge. Der Coach sieht die wenigen fußballerischen Einheiten nicht als Nachteil, denn „in der Vorbereitung stehen andere Dinge im Vordergrund.“ Außerdem, so Länge, hätten alle Bezirksligisten mit ähnlichen Verhältnissen leben müssen.

Marvin Länge freut sich, dass er mit Liridon Rrecaj und Nikola Cvetic zwei Spieler mehr zur Verfügung hat als in der Vorrunde. „Es wird trotzdem sehr eng, wir haben nur einen Kader von 13 Spielern. Das ist aber nichts Neues, wir mussten schon in der Vorrunde immer wieder den einen oder anderen ersetzen.“ Die Stimmung in der Mannschaft sei unverändert gut, die Truppe freue sich auf die ersten Punktspiele, versichert der Trainer. „Wir hätten zum Auftakt gegen Ecknach zwar lieber auf unserem eigenen Platz gespielt, das ist aber derzeit nicht möglich“, so Länge.

Nach dem Auftaktspiel gegen Ecknach bekommen es die Bubesheimer mit Wörnitzstein und Hollenbach zu tun. Ecknach ist Tabellennachbar des SCB und hat (mit bereits 20 ausgetragenen Begegnungen) zwei Punkte mehr auf dem Konto. Gegen die abstiegsbedrohten Mannschaften aus Hollenbach und Wörnitzstein sind die Bubesheimer dann in der Favoritenrolle.

Der Rückstand auf den zweiten Platz beträgt für die Bubesheimer schon zwölf Punkte. Ob die Bubesheimer noch einmal ganz oben angreifen können, liegt also nicht mehr allein in ihren Händen. Doch in den ausstehenden zwölf Partien sind noch 36 Zähler zu vergeben. Und mit einem guten Start ist eine Verbesserung der derzeitigen Platzierung durchaus noch möglich.

Themen Folgen