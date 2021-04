28.04.2021

"Minischritt, mehr nicht": Das sagen die Vereine im Kreis Günzburg zur Rückkehr ins Training

Seit Mittwoch dürfen Kinder unter 14 Jahren wieder kontaktlos im Freien in Fünfergruppen trainieren. Die Trainer und Betreuer müssen allerdings einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Von Alexander Sing

Nach langem Hin und Her und harter Kritik der Sportverbände hat auch Bayern die Änderungen für den Amateursport im Infektionsschutzgesetz umgesetzt. Jetzt dürfen auch bei einer Inzidenz jenseits der 100 Kinder unter 14 Jahren in Fünfergruppen im Freien miteinander trainieren. Das ist allerdings mit Auflagen verbunden. Bei den Vereinen im Landkreis Günzburg, wo die Inzidenz seit Längerem über der 200er-Marke liegt, hält sich die Begeisterung in Grenzen.

