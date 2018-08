Mit frischem Blut und hohen Zielen

vor 42 Min.

Röfingen-Konzenberg erwartet heute Aufsteiger Rettenbach. Die Gastgeber wissen, dass der Weg nach oben sehr schwer wird

Oben mitspielen – und vielleicht sogar ein bisschen mehr: Dieses Saisonziel nennt Balthasar Zahler jun., Abteilungsleiter des SV Röfingen, für die neue Spielzeit in der Fußball-Kreisklasse West 2. Dort beendete die SG Röfingen-Konzenberg die zurückliegende Runde als Tabellendritter. Die Chancen für den Sprung nach oben scheinen intakt, denn die beiden vor der SG platzierten Teams aus Neumünster und Großkötz stiegen auf. Zahler tritt aber sofort auf die Euphoriebremse, indem er sagt: „Die Liga ist durch drei Absteiger aus der Kreisliga und top-verstärkte Konkurrenz noch einmal stärker geworden.“ Ehe er also möglicherweise ein konkretes Aufstiegsziel formuliert, möchte der Funktionär einige Spiele seiner Mannschaft sehen. Erste Fingerzeige und natürlich einen Erfolg erhofft er sich heute vom Saisoneröffnungsspiel gegen den Aufsteiger FC Reflexa Rettenbach. Anpfiff auf dem Sportplatz in Röfingen ist um 18.30 Uhr.

Ihren Kader ergänzt haben die Gastgeber mit insgesamt sechs neuen Leuten. Nach einem Jahr bei der SSV Glött kehrt Alexander Jerlitschka zurück. Der 26-jährige Abwehrspieler leidet freilich schon länger an einer hartnäckigen Verletzung an der Achillessehne und kann vorerst nicht trainieren. Die fünf weiteren frischen Gesichter bei der Spielgemeinschaft sind Rene Raith, Manuel Tänzer, Tobias Knöpfle, Felix Siegmann (alle JFG Region Burgau) und Niklas Schäffler (A-Jugend VfR Jettingen).

Zum Trainerteam neu hinzugestoßen ist Marek Glabica, der ab sofort die zweite Mannschaft betreut. Er wird auch bei der Ersten an der Seitenlinie coachen, wenn die beiden Trainer Manuel Mehl und Daniel Bettighofer spielen.

Die Zuschauer des Eröffnungsspiels können sich nicht allein auf ein heißes Derby freuen. Sie haben auch die Chance auf einen schönen Preis: Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des SV Röfingen stellt der erst kürzlich gewählte Vereinsvorsitzende Josef Schuler 3x2 Eintrittskarten für die Bundesliga-Generalprobe des FC Augsburg zur Verfügung. Der FCA tritt am Sonntag, 12. August, gegen den spanischen Erstligisten Athletic Club Bilbao an. Dabei werden Erinnerungen wach: In der Saison 2015/16 war der Verein aus dem Baskenland der erste Europapokal-Gegner des FCA. Anstoß im Augsburger Stadion ist um 15.30 Uhr. (zg, ica)

