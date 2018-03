vor 55 Min.

Nachwuchsläufer in guter Form Lokalsport

Bei den Kreismeisterschaften im Crosslauf gehen auch einige Talente aus dem Landkreis an den Start

Auf unbefestigten Feld- und Wiesenwegen fanden am Sportplatz des SV Untermeitingen (Landkreis Augsburg) bei regnerischem Wetter die Kreis-Cross- und Waldlaufmeisterschaften 2018 statt. Mit tollen Erfolgen dabei waren junge Läuferinnen und Läufer aus Burgau und Niederraunau. Die Nachwuchsathleten traten hoch motiviert den insgesamt 1,35 Kilometer langen Parcours für das LAZ Kreis Günzburg an.

In der Altersklasse W10 starteten mit Lilli Fülling (TSV Burgau) und Clara-Marie Miller (TSV Niederraunau) zwei Nachwuchsathletinnen des LAZ Günzburg. Nach einem beherzten Schlussspurt freuten sich beide über ihre Platzierungen im Mittelfeld eines starken Läuferfeldes.

Bei der Altersklasse W12 kam die Burgauerin Emma Fülling auf einem guten vierten Platz ins Ziel. Im anschließenden Lauf der Jungen M10/M11 erreichte die Mannschaft des LAZ Kreis Günzburg I mit Julian Herold (TSV Burgau), Jonas Pfeiffer und Jakob Knöpfle (beide TSV Niederraunau) den ersten Platz in der Mannschaftswertung. Grundlage dafür waren die sehr guten Leistungen der beiden Raunauer Jonas Pfeiffer und Jakob Knöpfle.

Mit einer Laufzeit von 5:45 Minuten gewann Jonas Pfeiffer mit deutlichem Vorsprung in der Altersgruppe M11 und wurde Kreismeister Mittel- und Nordschwaben. Jakob Knöpfle erlief sich couragiert mit 6:13 Minuten den zweiten Platz seiner Altersklasse M10.

Das Team LAZ Kreis Günzburg II in der Besetzung Lukas Lehn, Richard Waner, Maschid Mal-Ouro Issa (alle TSV Burgau) erreichte den vierten Platz.

Beim Lauf der Jungen M12 standen mit Peter Kraus und Louis Gamperling zwei weitere LAZ-Nachwuchsläufer an der Startlinie. Von Beginn des Rennens an setzte sich Peter Kraus an den zweiten Platz und konnte diesen trotz eines kurzen Überholmanövers seines Verfolgers bis ins Ziel verteidigen. Ihm gelang das mit einer Laufzeit von 5:33 Minuten. Ebenfalls ein gutes Rennen lief der Niederaunauer Louis Gamperling und erzielte den sechsten Platz in seiner Altersgruppe.

Bei der sehnlichst erwarteten Siegerehrung wurden allen Teilnehmern Urkunden überreicht. Die jeweiligen Kreismeister durften sich zudem über einen Wimpel freuen. Erfolgreiche und zufriedene junge Raunauer und Burgauer Talente traten anschließend die Heimfahrt an. (zg)

Themen Folgen