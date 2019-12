vor 22 Min.

Neue Auflage-Königskette wird erstmals verliehen

Das Schmuckstück ist spendenfinanziert. Das sind die neuen Schützenkönige bei den Kaiserlich Königlichen Günzburg

Das Sportschießen ist ein Breiten-, aber auch ein Wettkampfsport, den man ein ganzes Leben lang ausüben kann. Besonders, seit der Deutsche Schützenbund 2006 das Auflageschießen für Senioren ab dem 56. Lebensjahr eingeführt hat. Bei der Kaiserlich Königlich privilegierten SG Günzburg wird seit 2010 eine Königswürde für diese Disziplin ausgeschossen. Gab es bislang ausschließlich einen Ehrenpreis für den Sieger, so wurde wegen des gleichbleibend hohen Interesses vor geraumer Zeit beschlossen, ab 2020 für diese Disziplin eine Königskette zu verleihen.

Die neue Kette wurde aus Spenden finanziert. Dem im Februar 2019 erfolgten Aufruf zur Zeichnung von Kettengliedern zu einem Preis von 100 Euro waren innerhalb kürzester Zeit 38 Mitglieder gefolgt. Und so konnte sich der Günzburger Goldschmiedemeister und Schützenbruder Anton Gossner ans Werk machen. Als Ansprechpartner für die Schützengesellschaft stand ihm Pressereferent Walter Grabert, selbst aktiver Schütze, zur Verfügung. Erklärtes Ziel war es, ein Schmuckstück zu schaffen, das in seine Entstehungszeit gehört und jeglichen historisierenden Zierrat meidet.

Grundsätzliches Gestaltungselement ist ein Oval, das an den Umriss eines Kettenglieds denken lässt und das in zwei Größen mit gleichen Proportionen Verwendung findet. Aus 19 kleineren Ovalen, auf denen in Lasergravur die Namen der Stifter verewigt sind, entsteht durch eine Ankerhängung eine „endlose“ Kette. Das ist, so Grabert, „ein schönes Symbol für den Zusammenhalt untereinander“. Ein großes Oval interpretiert den traditionellen Brustschild historischer Schützenketten neu. Es trägt den Namen der Gesellschaft, flankiert vom Wappen der Großen Kreisstadt Günzburg und dem Gesellschaftswappen. Die Oberflächen der einzelnen Bestandteile, sämtlich aus Silber gefertigt, sind poliert, strichmattiert und sandgestrahlt. Drei von der Deutschen Bundesbank 2019 herausgegebene Sammlermünzen erinnern an das Stiftungsjahr der Kette und sind in einer Zwischenhängung hinzugefügt. Zwei Goldmünzen von 1875 und 1898 sind Geschenke an die Schützengesellschaft und symbolisieren die Verbindung der modernen Königskette zur jahrhundertealten Schützentradition in der heutigen Kreisstadt. (zg)

