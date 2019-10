19.10.2019

Offensiv und aggressiv

Wie die heimischen Bezirksligisten SC Bubesheim und FC Günzburg zum Finale der ersten Halbserie zu Punkten kommen wollen. Die Gegner gelten als Remiskönige

Von Uli Anhofer

Nach dem Landkreis-Derby vom vergangenen Samstag, das mit einem deutlichen 3:0-Erfolg für den SC Bubesheim endete, steht für den Fußball-Bezirksligisten FC Günzburg eine ganz wichtige Partie an. Die Kreisstädter haben am Samstag ab 15 Uhr (nicht, wie gestern irrtümlich angekündigt, um 15.30 Uhr) Schlusslicht SV Holzkirchen zu Gast. Einen Tag später muss dann der SC Bubesheim ran. Der Tabellenführer spielt in Hollenbach. Diese Begegnung wird ebenfalls um 15 Uhr angepfiffen.

Der Tabellen-Vorletzte empfängt den Laternenträger. Der FC Günzburg hat vor diesem für den Klassenerhalt sehr entscheidenden Spiel vier Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht. Um nicht schon frühzeitig den Anschluss ans hintere Mittelfeld zu verlieren, ist ein Erfolg in diesem Kellerduell Pflicht.

Doch um zu diesen eminent wichtigen drei Punkten zu kommen, ist eine enorme Leistungssteigerung nötig. Beim Derby in Bubesheim agierten die Kreisstädter zuletzt, vor allem in der ersten Halbzeit, extrem defensiv, beinahe schon destruktiv. Natürlich wusste Spielertrainer Christoph Bronnhuber vor der Partie gegen den SCB, dass der Spitzenreiter spielerisch andere Möglichkeiten hat als sein Team. Eine defensive Einstellung gegen das Topteam der Liga ist also legitim. Doch in den ersten 45 Minuten kamen die Günzburger lediglich zu einer Torgelegenheit.

Gegen den SV Holzkirchen wird Bronnhuber die Taktik sicher verändern. Auf eigenem Platz muss der FCG offensiver, aber auch aggressiver zu Werke gehen. Die Gäste haben bisher noch keines ihrer 14 Spiele gewonnen. Satte fünf Mal spielte die Truppe aus dem Landkreis Donau-Ries immerhin Unentschieden. Drei Punkte holte die Mannschaft von Spielertrainer Micha Köhnlein in den jüngsten drei Partien. Vor allem mit ihrem 2:2 gegen das Spitzenteam TSV Meitingen sorgten die Holzkircher für eine Überraschung.

SCB-Trainer David Bulik hatte vor der Partie gegen den FC Günzburg angekündigt, eine Serie starten zu wollen. Der erste Schritt dazu ist gemacht. Nach dem nie gefährdeten 3:0-Erfolg stehen die Bubesheimer weiter an der Tabellenspitze.

Einer der Aktivposten in den jüngsten Partien war Tugay Demir. Der offensive Mittelfeldmann kam nach einer schweren Verletzung zurück und fand sich schnell wieder in der Mannschaft zurecht. Die Spielweise der Bubesheimer mit vielen Pässen und seine technisch versierten Mitspieler tun dem 24-Jährigen gut. Trainer Bulik geht behutsam mit dem Rückkehrer um. In den sechs Partien seit seinem Comeback wurde Demir immer wieder ein- oder ausgewechselt. Gegen Hollenbach sind die Fähigkeiten des technisch versierten und spielstarken Mittelfeldmannes erneut gefragt. Die Gastgeber werden voraussichtlich defensiv agieren und die Gäste mit großem Einsatz bekämpfen.

Das Team aus dem Landkreis Aichach-Friedberg belegt den elften Platz. Die Hollenbacher sind die Remiskönige der Bezirksliga Nord. Sieben Mal nahm das Team von Spielertrainer Christian Adrianowytsch einen Punkt mit. Erfolgreichster Torschütze der Hollenbacher ist Christian Burkhard. Der 34-jährige Mittelfeldmann traf bisher fünf Mal ins Schwarze, für zwei Tore leistete er die direkte Vorarbeit.

