vor 50 Min.

Offingen braucht jetzt ein Schützen-Wunder

Die jüngsten Ergebnisse sorgen für Ernüchterung. Es bleibt eine Mini-Chance

Von Martin Gah

Als „sehr ernüchternd“ beschreibt der Offinger Mannschaftsführer Stefan Mailänder den jüngsten Wettkampftag in der Luftgewehr-Bayernliga Südwest. Unmittelbar vor dem Kräftemessen an den Ständen der HSG München waren die Mindel-Anrainer dem rettenden Ufer noch ganz nah gewesen, zwei 2:3-Niederlagen später ist das Thema Klassenerhalt so gut wie erledigt. Mailänder sagt vor dem Runden-Abschluss zu Recht: „Um die Klasse noch zu halten, müssten schon alle positiven Faktoren zusammentreffen.“

Die BSG Offingen startete geschwächt, da Steffen Werthmann aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung stand. Dafür stieß Nadja Lehr zur Mannschaft.

Im Duell mit dem bisherigen Schlusslicht HSG brachte Florian Ferner mit 386 Ringen eine gute Leistung auf der Position eins. Gegen Florian Eberlberger konnte er damit aber nichts ausrichten, denn der Münchner schoss sich mit 395 Ringen auf Platz zwei der Tagesbestenliste. Nadja Lehr musste sich Marcin Szyija knapp geschlagen geben (386:389). Dann holten Sabrina Hofhansl (386:379) und Michael Hausner (385:373) deutliche Punkte für die BSG. Ausgerechnet Stefan Hausner blieb im entscheidenden Duell gegen Sandra Frohberg deutlich unter seinem Durchschnitt und gab das Duell mit 376:382 ab.

Auch Großaitingen war vor dem Wettkampftag noch schlechter platziert gewesen als die Offinger. Hier steigerte sich Nadja Lehr eindrucksvoll auf 393 Ringe. Trotzdem blieb sie damit wiederum knapp hinter ihrem Gegner, denn Christian Alther erreichte 395 Ringe. Der BSG-Einser Florian Ferner blieb mit 381 Ringen diesmal deutlich unter seinem Durchschnitt. Allerdings wäre seiner Gegnerin Barbara Bleicher (392) auch mit einem guten Ergebnis schwer beizukommen gewesen. Auf den unteren Positionen ging es knapp zu. Sabrina Hofhansl (388:386) und Michael Hausner (385:383) holten Siege für die Offinger. Stefan Hausner musste sich seinem Gegner Simon Mayer knapp geschlagen geben (381:384).

Durch diese Ergebnisse übernahm die BSG die ungeliebte rote Laterne. Grundvoraussetzung für den Klassenerhalt sind nun zwei Siege am abschließenden Wettkampftag. Einige weitere Faktoren müssten dann ebenfalls stimmen. Was die Offinger immerhin motiviert: Sie besitzen am 1. März Heimrecht im Leipheimer Schützenheim.

