12.12.2019

Offingen reicht die rote Laterne weiter

Die Bayernliga-Asse landen einen Pflichtsieg und einen Überraschungscoup. Zwei Schützen schaffen Saison-Bestleistungen. Die Schwabenliga-Mannschaft der BSG geht dagegen leer aus

Von Martin Gah

Die Luftgewehr-Schützen der BSG Offingen können doch noch gewinnen. Beim Bayernliga-Wettkampftag in Maria Steinbach landete das bisherige Schlusslicht zwei 3:2-Erfolge. Den Pflichtsieg im Kellerduell mit den Singoldschützen Großaitingen garnierte das Team mit dem Überraschungscoup gegen den zuvor ungeschlagenen Spitzenreiter Gemütlichkeit Mertingen. In der Tabelle kletterten die BSG-Asse zwei Positionen nach oben und sind nun Sechste.

Im Duell mit Großaitingen setzten sich die Offinger Steffen Werthmann (384:377) und Sabrina Hofhansl (382:372) recht deutlich von ihren Gegnern auf den Positionen zwei und drei ab. Michael Hausner auf Position vier musste sich Robin Wagner 378:380 geschlagen geben. Noch enger ging es auf Position fünf zu. Hier traf BSG-Schütze Stefan Hausner auf Fridolin Mayer. Letztlich trennte die zwei nur ein einziger Ring, allerdings ging der Punkt ebenfalls nach Großaitingen (383:384). Die Paarung eins zwischen Florian Ferner und Barbara Bleicher wurde so zur entscheidenden. Das Duell lief vom ersten Schuss an auf Augenhöhe. Mit einer 98er-Schlussserie holte Ferner letztlich einen Ring Vorsprung für Offingen heraus, gewann mit seinem besten Saisonergebnis 391:390 und sicherte so den 3:2-Mannschaftssieg.

Gegen den Mertinger Thomas Muxel, der sehr starke 396 vorlegte, zog Ferner mit seinen 387 Ringen dann den Kürzeren. Hofhansl musste den Punkt nach einer unterdurchschnittlichen Leistung deutlich an ihren Gegner Alexander Strasser abgeben (379:391). Deutlich besser lief es hingegen für Werthmann auf Position zwei. Im Vergleich zum ersten Wettkampf steigerte er sich um fünf auf 389 Ringe und sicherte dank dieser überdurchschnittlichen Leistung den ersten Punkt für die BSG; Katharina Hafner schaffte 385 Ringe. Auch Stefan Hausner konnte sich deutlich verbessern; er punktete mit 386:361 Ringen. Es war die persönliche Bestleistung des Offingers in dieser Saison. Den Wettkampf entschied das Duell auf Position vier. Michael Hausner hatte sich gegen Maria-Theresia Eckert schon einige Ringe Vorsprung erarbeitet. Dennoch wurde es knapp, da der Schützin aus Mertingen zum Schluss eine 96er-Serie gelang und beim Offinger die berühmten 9,9 Einzug hielten. Aber das Glück war der BSG diesmal hold. Die Paarung endete 374:373 für die Offinger.

In der Luftgewehr-Schwabenliga mussten sich die Kellerkinder aus Offingen mit den führenden Mannschaften messen. Gegen den Tabellenzweiten SV Breitenthal sprang beim 1:4 wenigstens ein Punkt heraus, dem Spitzenreiter aus Wechingen unterlag die BSG-Zweite 0:5.

Die Breitenthaler Stefan Lutzenberger (385:378) und Michael Burghard (375:360) zogen ihren Gegnern locker davon. Katja Hins, die Nummer eins der Offinger, hielt Michaela Gestle immer knapp auf Abstand und gewann das Duell für Offingen 387:385. Breitenthals Nummer zwei Ramona Burghard hatte schon nach 15 Minuten ausgeschossen und legte ihrem Gegner Hermann Hins 386 Ringe vor. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt noch 25 Schuss abzugeben. Lange hatte er nur einen Ring Abstand, am Ende fehlten Hins (384) zwei Ringe. Für Offingens Jürgen Kohlhepp auf Position fünf lief es anfangs ganz gut. Dann allerdings steigerte sich sein Gegner Tobias Holzheu Stück für Stück und gewann das Duell 375:362.

Gegen die Wörnitzschützen steigerten sich die BSG-Sportler Jürgen Kohlhepp und Matthias Stoll im Vergleich zum Landkreis-Derby zwar um einige Ringe, blieben aber dennoch chancenlos. Kohlhepp unterlag Daniel Keiling 367:378, Stoll verlor gegen Thomas Groß 374:384. Armin Pfäffle verlor sein Duell in der Mitte des Wettkampfes. Zwei 92er-Serien sorgten dafür, dass seine Gegnerin Katharina Kuhn den anfänglichen Rückstand aufholen konnte und selbst einen Ring Vorsprung erreichte. Den rettete sie ins Ziel (377:376). Bei Hermann Hins ergab sich zunächst ein ganz anderes Bild. Nach der zweiten Serie führte er mit sieben Ringen, was seinen Gegner Markus Groß dazu brachte, erst einmal vom Stand zu gehen. Nachdem sich Groß wieder eingerichtet hatte, traf er mit einer einzigen Ausnahme nur noch Zehner. Kombiniert mit einer 91er-Serie des Kontrahenten ergab das aus Offinger Sicht ein klares 380:388. Die BSG-Schützin Katja Hins holte gegen Katja Schröppel einen Rückstand von drei Ringen auf. Dem 389:389 folgte das Stechen, das die Offingerin 9:10 verlor.

In der Tabelle bleiben die Mindel-Anrainer auf dem siebten Platz. Armin Pfäffle nahm die Resultate nicht allzu dramatisch. „Gegen die beiden Tabellenführer hatten wir uns eh wenig Chancen ausgerechnet“, bilanzierte er.

