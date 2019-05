vor 22 Min.

Offinger klettern

TSV-Teams spielen um Aufstieg mit

Mit einem klaren 7:2-Sieg beim TC Kirchheim sind die Tennis-Damen des TSV Offingen zurück im vorderen Drittel der Bezirksklasse 2. Beim Erfolg im Unterallgäu feierte Sabine Sparhuber nach überstandener Verletzungspause einen Comebacksieg. Auch Carola Eppinger und Petra Propp stellten mit Zwei-Satz-Erfolgen früh die Weichen auf Sieg. In der zweiten Runde sorgten Nina Gansler und Linda Gruhler mit ihren Matcherfolgen schon nach den Einzeln für den Triumph ihres Teams. Die Paarungen Gansler/Propp und Eppinger/Gruhler bauten durch ihre Doppelsiege das Endresultat auf 7:2 aus und kletterten auf Tabellenplatz zwei.

Auch die Offinger Herren untermauerten in der Kreisklasse 2 ihre Ambitionen. Gegen den TC Wertingen III konnten die Mannen um Mannschaftsführer Felix Mayer einen starken 7:2-Sieg erringen. Aufgrund des anstehenden Abiturs wurde der junge Kader im Vorfeld etwas durcheinander gemischt und durch ein paar „Oldies“ ergänzt. Patrick Dietmayer und Frank Britzelmaier sorgten dabei für ungefährdete Erfolge und auch Neueinsteiger Tobias Schieferle krönte seinen Premierenauftritt mit einem Zwei-Satz-Sieg. Den so wichtigen vierten Einzelpunkt steuerte schließlich Kapitän Felix Mayer bei, der sich nach verpatztem Start noch erfolgreich in sein Match zurückbiss. In den Doppeln spielten die Offinger ihre gute Form voll aus. Dietmayer/Britzelmaier, Schieferle/Steffen Kruppa und Mayer/Luca Sparhuber vollendeten zum 7:2-Erfolg für Offingen.

Bereits den dritten Kantersieg im dritten Saisonspiel in der Bezirksklasse 2 feierten die Herren 30. Das Auswärtsspiel bei TC Lauingen gewannen die Offinger klar mit 8:1. Damit steht in der kommenden Woche gegen den FC Gundelfingen das wahrscheinlich vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft an. Andreas Gruhler, Herbert Schieferle, Frank Britzelmaier, Daniel Mayer und Andreas Mayer gewannen ihre Matches jeweils ungefährdet. Auch in den abschließenden Doppeln ließen Gruhler/Britzelmaier, Schieferle/A. Mayer und D. Mayer/Jürgen Rößle ihren Kontrahenten keine Chance. Damit schoben sich die Herren 30 an die Tabellenspitze der Bezirksklasse 2. (zg)

Themen Folgen