vor 35 Min.

„Orte voll von integrativer Kraft“

Was Festredner zum Image der Schützen und Vereine sagen

Wo stehen die Schützenvereine? Brauchen wir ein schärferes Waffenrecht? Diese Fragen stellten sich anlässlich des schwäbischen Schützentags viele Redner.

Karl Schnell, Präsident des Schützenbezirks Schwaben, sagt ganz klar Nein. Man habe das schärfste Waffengesetz der Welt. Auf die Gesinnung und Motivation der Mitglieder werde geachtet, ist sich Schnell, der seit 1979 bei den Schützen ein Amt hat, sicher. Landesschützenmeister Christian Kühn sagte zur Gräueltat von Hanau: „Das war kein Sportschütze, sondern ein psychisch gestörter Rechtsradikaler.“ Kühn erklärte das neue, ab Februar gültige Waffengesetz zum Thema Bedürfnis für scharfe Waffen: „Im ersten und zweiten Jahr nach Genehmigung muss einmal pro Quartal oder sechsmal im Jahr trainiert oder ein Wettkampf geschossen werden. Nach fünf Jahren und nach zehn Jahren müssen diese Zahlen noch einmal erfüllt werden.“

Landrat Hubert Hafner wertete das Engagement der „Schützenhilfe gegen Rechtsextremismus – bunt statt braun“, das ausgedruckt auf allen Tischen auslag, als sehr wertvoll. „Schütze zu sein bedeutet, sich zu jeder Zeit zu unserem freiheitlichen Staat zu bekennen. Den Schützen muss klar sein, dass die Waffe einzig und allein dem Sport dient. Schützenvereine sind Orte voll von integrativer Kraft.“

Bayerns Verkehrsminister a. D. Hans Reichhart meinte: „Es steckt mehr als Sport dahinter, bei den Schützen geht es um ein Miteinander. Sie leisten große Dienste an dieser Gesellschaft.“ Landtagsabgeordneter Maximilian Deisenhofer ist sich sicher: „Tradition, Gemeinschaft und die Freude am Sport sind der Klebstoff, der sie alle in dieser sich so rasant verändernden Welt miteinander verbindet.“

Pfarrer Norbert W. Riemer sagte in seiner Predigt: „Die Werte der Schützen sind Tradition und Brauchtum, Zusammenarbeit und Gemeinschaft stiften, das Ziel kennen und mit der nötigen Vorsicht agieren.“ Hans Reichhart, Bürgermeister in Jettingen-Scheppach, äußerte sich beim Kameradschaftsabend: „Bei all den schlimmen Ereignissen ist der zweite Satz oft, es war ein Sportschütze. In dieses Licht gehören der Schießsport und seine Vereine nicht!“ Burtenbachs Bürgermeister Roland Kempfle war sich sicher: „Der Versammlungsort ist treffend gewählt. Jeder Ortsteil hat einen Schützenverein, Burtenbach, Kemnat und Oberwaldbach. Das ist gut so.“

