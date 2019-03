vor 55 Min.

Platz zwei ist jetzt zum Greifen nah

Günzburg gelingt ein lockerer Heimsieg und der Konkurrent im Fernduell patzt

Nach einem ungefährdeten 33:17 (15:6)-Erfolg gegen die HSG Pleichach haben sich die Landesliga-Handballerinnen des VfL Günzburg gestern wieder ein kleines Polster im Kampf um die Vizemeisterschaft in der Gruppe Nord verschafft. Der unmittelbare Konkurrent SG DJK Rimpar patzte am Vortag in Obertraubling. Drei Siege in den verbleibenden vier Spielen würden den Günzburgerinnen auf jeden Fall für die Teilnahme an der Relegation zur Bayernliga reichen. Die Vizemeister der Landesliga-Gruppen Nord und Süd (vermutlich ESV München Laim) spielen nach Ende der Runde einen dritten Aufsteiger in die höchste bayerische Spielklasse aus.

Die HSG reiste motiviert an und hatte sich nach dem knappen Hinspiel-Ergebnis durchaus eine Chance in der Rebayhalle ausgerechnet. In den ersten Minuten war es auch ein Spiel auf Augenhöhe, dem 1:0 durch Alena Harder folgten zwei Tore der Gäste und der VfL hatte es Torfrau Lisa Gremmelspacher zu verdanken, dass diese Führung nicht ausgebaut wurde. Nach einer Viertelstunde – es stand 5:4 – nahmen die weinroten Coaches ihre Auszeit und veränderten die Anfangsformation gleich auf vier Positionen. Dies zeigte Wirkung. Ein 10:2-Tore-Lauf schraubte das Ergebnis bis zum Pausentee hoch und sorgte für eine Vorentscheidung. Vor allem Martina Jahn hatte in dieser Phase Spaß und netzte gleich siebenmal ein. Die prüfungsbedingte Trainingspause unter der Woche schien ihr einen zusätzlichen Schub verpasst zu haben.

In der zweiten Halbzeit unterliefen beiden Teams zahlreiche Fehler, doch der VfL hielt den Gegner auf Abstand und es konnten sich alle zehn Günzburger Feldspielerinnen in die Torschützenliste eintragen. Auch Elena Hoffmann im Tor zeigte nach anfänglichen Problemen ein paar starke Paraden und entschärfte unter anderem mehrere Strafwürfe.

Ausruhen gibt’s derzeit noch nicht: Schon heute starten die Vorbereitungen auf das Heimspiel gegen Nürnberg am kommenden Sonntag (16 Uhr). Zwei weitere Punkte sind dann eingeplant. (zg)

VfL Günzburg Gremmelspacher, Hoffmann; Götz (4), Harder (4), Kubasta (2), Leis (2), Stoll (5/2), Sperandio (1), Kovàcs (2), Jahn (7/3), Porkert (2), Deutschenbauer (4)

