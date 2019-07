vor 37 Min.

Premiere mit einem Schönheitsfehler

Nicht das erhoffte Ergebnis, aber immerhin einen positiven Fingerzeig brachte der Günzburger Spielertrainer Christoph Bronnhuber vom Bezirksliga-Auftakt in Mertingen mit.

Der FC Günzburg macht in Mertingen vieles richtig. Zählbares nimmt der Aufsteiger aber nicht mit

Ein Unentschieden hätte dem Spielverlauf sicher eher entsprochen, aber im Fußball zählt eben, wer die Tore macht. Und das war im Aufsteigerduell zum Saisonstart in der Bezirksliga Nord der gastgebende FC Mertingen. Die Nordschwaben schlugen gestern den FC Günzburg etwas glücklich 2:0 (1:0). Entsprechend zweigeteilt fiel das Fazit von Steffen Hasenfus aus. Der sportliche Leiter der Gäste sagte kurz nach dem Schlusspfiff: „Das hätte nicht sein müssen. Aber in Sachen Kampfgeist, Wille und Geschlossenheit gibt’s gar nichts zu kritisieren.“

Die Günzburger konnten zur Premiere in der neuen Spielklasse ihre Wunsch-Startformation aufbieten. Drei Neuzugänge brachte Spielertrainer Christoph Bronnhuber von Beginn an: Julian Bergmair, Benjamin Wahl und Philipp Fuchs. Und schnell wurde den 250 Zuschauern klar, dass die teilweise schwachen Resultate aus der Testphase keinerlei Rückschlüsse auf das vorhandene Leistungspotenzial des Aufsteigers zulassen.

Die Gäste wussten von vornherein, dass Mertingen gerne tief steht und, sobald die Mannschaft in Führung geht, auch genau dort stehen bleibt. Insofern war das frühe 0:1 natürlich Gift für die Bemühungen der Kreisstädter. Zusätzlich ärgerten sie sich, dass dem Gegentor ein schnöder Abspielfehler in den eigenen Reihen vorausging. Max Fitz nutzte die Gelegenheit für den Emporkömmling aus der Kreisliga Nord (12.) – und fortan bissen sich die Günzburger die Zähne an Mertingens Defensivkünsten aus.

Optisch besser wurde es, als Bronnhuber zum zweiten Durchgang taktisch umstellte. Fortan spielten die Gäste Einbahnstraßenfußball – allerdings war, von wenigen Ausnahmen abgesehen, vor dem Strafraum Schluss mit lustig. Da fehlte noch die allerletzte Konsequenz, mehr als ein paar Halbchancen sprangen nicht heraus. Und letztlich liefen die Günzburger in den entscheidenden Konter, den Oliver Boldi zum 2:0-Endstand veredelte (84.).

Die Günzburger Verantwortlichen versuchten sofort, den Spielern die positiven Aspekte der Auftakt-Begegnung zu vermitteln. Bronnhuber sagte noch auf dem Platz zu seinen Jungs: „Wir haben keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Auf unsere Teamleistung können wir aufbauen.“ Und Hasenfus ist überzeugt, dass mit der gestern gezeigten Leistung „die Punkte schon bald auf unser Konto gehen werden.“ (ica)

FC Mertingen Brazinskas – Schweihofer, Wagner, Heckmeier, Kling, Schuster, Fitz (83. Boldi), Link (66. Langhammer), Mauch, Schroll, Stengel (75. Spingler)

FC Günzburg Kuchenbaur – Chessa, Wachs (67. Nolde), Bronnhuber, Lamatsch, Deibler (67. Nerdinger), Bader, Bergmair, Casamayor-Bell, Fuchs, Wahl (46. Bandlow)

Schiedsrichter Konrad (BC Adelzhausen, Gruppe Ostschwaben)

Tore 1:0 Fitz (12.), 2:0 Boldi (84.)

Zuschauer 250

