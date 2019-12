vor 37 Min.

Premieren in Rettenbach

Sieger und Gratulanten beim Schützenverein in Rettenbach mit der gestifteten Ehrenscheibe.

Neue Schützenkönige und ein besonderes Geschenk

Mit einem 7,2-Teiler hat Luftgewehrschütze Klaus Gebert beim diesjährigen Weihnachtsschießen die Kette des Schützenkönigs in Rettenbach gewonnen. Ihm wurde zum ersten Mal in all den Jahren der Vereinszugehörigkeit diese Ehre zuteil. Über den zweiten Platz und die Wurst-Brezen-Kette konnte sich Christoph Birk freuen, der mit der Luftpistole einen 9,2-Teiler erzielte und ebenfalls noch nie ganz vorne mit dabei war. Auch bei den Jungschützenkönigen wurde ein Führungswechsel vollzogen. Jonas Chergui platzierte einen 15,0-Teiler und verwies Lukas Drotleff auf den Vizerang (56,1-Teiler).

Traditionsgemäß wurden im Rahmen der Weihnachtsfeier auch die Vereinsmeister geehrt und mit Pokalen sowie Ehrennadeln bedacht. Für die besten Meisterserien gab es kleine Geldprämien und für die erzielten Blattl der Glücksscheibe die allseits beliebten, kulinarischen Präsentkörbchen. Zudem stiftete Hans-Peter Albrecht, Gründer der Reflexa-Werke, eine Ehrenscheibe anlässlich seiner 50-jährigen Vereinszugehörigkeit. Auf dieser Wanderscheibe wird ab 2020 der beim alljährlichen Gemeindepokalschießen ermittelte Dorfschützenkönig verewigt werden.

Vereinsmeister – LG Schüler 1. Lukas Drotleff (154 Ringe); LG Jugend 1. Jonas Chergui (321); LG Junioren 1. Vincenz Schmid (229); LG offen 1. Andrea Brenner (351); Aufgelegt 1. Edgar Mayer (290) Luftpistole offen 1. Herbert Stricker (356) Kleinkaliber liegend 1. Edgar Mayer (576)

