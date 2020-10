vor 20 Min.

Reisensburg klettert aus dem Tabellenkeller

Das 5:1 stößt den VfL Großkötz allerdings weit nach unten. Thannhausen feiert einen 2:0-Heimsieg

Von Christoph Dizenta

Ein Rumpfprogramm absolviert haben die Fußball-Kreisligisten am Wochenende 10./11. Oktober. Von sieben angesetzten Partien blieben ganze drei übrig.

(3:0): Einen nie gefährdeten Sieg fuhren bärenstarke Reisenburger gegen den Tabellenvorletzten aus Großkötz ein. Bereits nach vier Spielminuten eröffnete Patrick Hartmann nach schöner Vorarbeit von Johannes Fink den Torreigen an der Donau. Keine zehn Minuten später lenkte dann ein Kötzer Abwehrspieler ein Geschoss von Rene Häberle unglücklich in die eigenen Maschen ab.

Den Gästen ist zu attestieren, dass sie es nimmermüde versuchten. Jedoch bissen sie sich ein ums andere Mal an der gut gestaffelten Abwehr der Hausherren die Zähne aus. Und kam Großkötz doch einmal vielversprechend durch, setzte der Reisensburger Keeper Dominik Tausch den Bemühungen souverän ein Ende.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde war Andreas Abele mit dem 3:0 und der vorzeitigen Entscheidung zur Stelle. Und sollte noch jemand am Sieg der Hausherren gezweifelt haben: Kaum zwei Minuten waren in Halbzeit zwei gespielt, da machte wiederum Patrick Hartmann mit dem 4:0 den Deckel endgültig auf den Topf. 20 Minuten vor dem Ende umspielte Florian Deuringer gekonnt den Gästekeeper und stellte gar auf 5:0, ehe Alexander Erdmann den verdienten Ehrentreffer für Großkötz erzielte (86.).

Durch den Heimsieg kletterte Reisensburg ein ganzes Stück aus dem Tabellenkeller. Die Großkötzer allerdings liegen nun bereits so weit hinten, dass es für sie wohl kaum noch Hoffnung gibt.

(0:0): Im Duell der Tabellennachbarn dauerte es bis eine Viertelstunde vor Schluss, ehe Andreas Brugger, nach schöner Vorarbeit von Ahmed Can, die TSG mit seinem Treffer zum 1:0 erlöste. Bis dahin hatten 55 zahlende Zuschauer im Mindelstadion eine dominante und spielfreudige Heimelf gesehen, die nie einen Zweifel daran aufkommen ließ, wer hier die drei Punkte mitnehmen würde. Und die Geduld der TSG wurde belohnt.

Nach dem 1:0 war der Knoten geplatzt und gut zehn Minuten vor Schluss nutzte der in der 65. Minute eingewechselte Marco Giesel eine Vorlage von Ibrahim Capar eiskalt zum 2:0.

(0:0): Die zahlreichen Zuschauer bekamen ein in der ersten Hälfte absolut hochklassiges Kreisliga-Match geboten, in dem kein Unterschied zwischen Tabellenplatz zwei und neun festzustellen war. Beide Mannschaften boten technisch sauberen und guten Fußball. Torszenen wie auch taktische Finessen waren ebenso mit von der Partie. Doch die Defensivreihen standen felsenfest und ließen die meisten Angriffsbemühungen verpuffen.

Mit zunehmender Spieldauer erwiesen sich die Gundelfinger als etwas abgeklärter. Allerdings hatten sie beim Siegtreffer auch das Glück auf ihrer Seite, denn ein in den Strafraum geschlagener Ball sprang dem Ichenhauser Patrick Strauch unglücklich an die Hand und so blieb dem sicher leitenden Referee Erwin Sauer nichts übrig, als auf den Punkt zu zeigen. Den fälligen Elfer versenkte Peter Matkey unhaltbar (70.). Danach warf Grün-Weiß alles nach vorne – vergeblich.

Themen folgen