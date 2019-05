00:02 Uhr

Relegation verschoben

Regen macht Plätze unbespielbar

Der Starkregen hat für Chaos bei den Spielplanern gesorgt. Zahlreiche Relegationsspiele mussten verlegt werden, weil die Plätze unter Wasser stehen. Getroffen hat es unter anderem den FC Mindeltal. Das für Dienstagabend angesetzte Relegationsspiel gegen den SV Holzheim ist auf Donnerstag, 23. Mai, verschoben worden. Der Platz in Röfingen sei nicht bespielbar, teilte Kreisspielleiter Franz Bohmann mit. Anpfiff in Röfingen ist wiederum 18.15 Uhr.

Der TSV Ziemetshausen muss gar auf einen anderen Platz ausweichen. Nachdem das für Mittwochabend angesetzte Duell um den Aufstieg in die Bezirksliga gegen den SV Holzkirchen abgesagt wurde, muss der Zweite der Kreisliga West nun am Freitag ran. Das Spiel steigt um 18.15 Uhr in Kicklingen. Denn der ursprünglich geplante Platz in Wertingen ist am Freitag bereits anderweitig belegt, wie Bezirksspielleiter Rainer Zeiser mitteilte.

Ob auch weitere Spiele ausfallen, etwa das Hinspiel um den Aufstieg in die Landesliga in Bubesheim, bleibt offen. Der Wetterbericht meldet für Mittwoch weitere Regenfälle, wenn auch nicht mehr so stark wie in den Tagen zuvor. (sial)

Themen Folgen